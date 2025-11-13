Найнебезпечніша зима для України попереду: Politico попереджає про три ключові загрози

Щоб подолати їх лише героїзму та імпровізації може виявитися недостатньо.

З наближенням зими 2025–2026 років Україна опиняється перед найнебезпечнішим етапом війни з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише у своїй публікації в Politico пише Джеймі Деттмер, редактор думок у POLITICO Europe. Якщо у 2022-му країна вистояла завдяки героїзму, західній зброї та російським прорахункам, то нині ситуація значно складніша - і не лише на полі бою.

Фінансовий фронт

Україна ризикує залишитися без фінансування вже у лютому 2026 року, якщо ЄС не зможе розблокувати план із залучення €140 мільярдів через використання заморожених активів російського Центробанку. Бельгія, де зберігаються ці активи, блокує ініціативу через побоювання юридичних наслідків і можливих дій у відповідь з боку Кремля. Ситуацію ускладнює і позиція Словаччини, яка також виступила проти використання цих коштів на оборону України.

На тлі припинення фінансової підтримки з боку США під керівництвом президента Дональда Трампа, ЄС опинився перед дилемою: або знайти нові джерела фінансування, або ризикувати стратегічною поразкою України. Тим часом у Києві спалахнув новий корупційний скандал, що лише підливає масла у вогонь скептицизму серед західних партнерів.

Військовий фронт: битва за Покровськ і загроза Донбасу

На сході країни ситуація загострюється: місто Покровськ, важливий логістичний вузол, опинилося під загрозою захоплення. Втрата цього населеного пункту може відкрити росіянам шлях до Краматорська і Слов’янська - ключових міст Донеччини.

Критики вказують на тактичні помилки українського командування, зокрема на те, що війська були відволічені на сусіднє Добропілля, що дозволило ворогу прорватися в Покровськ. Депутатка Мар’яна Безугла заявила, що система ухвалення рішень у ЗСУ "не встигає за темпом війни" і діє в межах, нав’язаних противником.

Особливо гостро стоїть проблема нестачі особового складу: на деяких ділянках фронту співвідношення сил сягає 1 до 10 не на користь України.

Енергетичний фронт

Цьогорічна зима може стати найважчою в історії війни. Росія змінила тактику і тепер атакує не лише електромережі, а й газову інфраструктуру. За даними "Нафтогазу", країна вже втратила до третини потужностей з видобутку газу, а удари по об’єктах у Харківській, Сумській і Чернігівській областях тривають.

Колишня міністерка енергетики Ольга Буславець попереджає: "Ця зима буде важчою за всі попередні". Без достатньої ППО та стабільного імпорту енергії з Європи мільйони українців можуть залишитися без тепла.

Хто здатен посадити Путіна за стіл переговорів

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що президент США Дональд Трамп може стати ключовою фігурою, здатною змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

"Президент Трамп - це та фігура, яка може посадити Путіна за стіл переговорів, яка потенційно може покласти край бойовим діям", - заявив Гілі.

Він додав, що партнери України з "коаліції рішучих" постійно координують дії, аби бути готовими втрутитися й допомогти забезпечити мир, коли для цього настане час.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, у листопаді 2025 року спостерігається значне загострення на ділянках фронту на півдні Запорізької області. Росіяни активізували наступ, захопивши щонайменше три населені пункти та примусивши підрозділи України відійти на вигідніші позиції в напрямках Гуляйполя й Олександрівки.

Крім того, ворог здійснив спробу закріпитися на островах Херсонщини. Однак морпіхи 1-го батальйону 40-ї окремої бригади берегової оборони завадили ворогу. Військові повідомили, що провели операцію, яка зруйнувала плани окупантів.

Нагадаємо, росіяни встановили контроль над населеними пунктами Рівнепілля та Яблукове в Запорізькій області, а також здійснили тактичне просування на ділянках фронту в Донецькій та Дніпропетровській областях. Про це в ніч на 13 листопада повідомили аналітики DeepState.

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

