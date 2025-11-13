Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Найнебезпечніша зима для України попереду: Politico попереджає про три ключові загрози

Дар'я Пшеничник
13 листопада 2025, 20:27
687
Щоб подолати їх лише героїзму та імпровізації може виявитися недостатньо.
Война в Украине
Майбутня зима стане найнебезпечнішою для України / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Culture.pl

Основне з новини:

  • Фінансова криза загрожує обороноздатності України
  • Втрати на фронті посилюють тиск
  • Енергетична інфраструктура під ударом

З наближенням зими 2025–2026 років Україна опиняється перед найнебезпечнішим етапом війни з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише у своїй публікації в Politico пише Джеймі Деттмер, редактор думок у POLITICO Europe. Якщо у 2022-му країна вистояла завдяки героїзму, західній зброї та російським прорахункам, то нині ситуація значно складніша - і не лише на полі бою.

відео дня

Фінансовий фронт

Україна ризикує залишитися без фінансування вже у лютому 2026 року, якщо ЄС не зможе розблокувати план із залучення €140 мільярдів через використання заморожених активів російського Центробанку. Бельгія, де зберігаються ці активи, блокує ініціативу через побоювання юридичних наслідків і можливих дій у відповідь з боку Кремля. Ситуацію ускладнює і позиція Словаччини, яка також виступила проти використання цих коштів на оборону України.

На тлі припинення фінансової підтримки з боку США під керівництвом президента Дональда Трампа, ЄС опинився перед дилемою: або знайти нові джерела фінансування, або ризикувати стратегічною поразкою України. Тим часом у Києві спалахнув новий корупційний скандал, що лише підливає масла у вогонь скептицизму серед західних партнерів.

Військовий фронт: битва за Покровськ і загроза Донбасу

На сході країни ситуація загострюється: місто Покровськ, важливий логістичний вузол, опинилося під загрозою захоплення. Втрата цього населеного пункту може відкрити росіянам шлях до Краматорська і Слов’янська - ключових міст Донеччини.

Критики вказують на тактичні помилки українського командування, зокрема на те, що війська були відволічені на сусіднє Добропілля, що дозволило ворогу прорватися в Покровськ. Депутатка Мар’яна Безугла заявила, що система ухвалення рішень у ЗСУ "не встигає за темпом війни" і діє в межах, нав’язаних противником.

Особливо гостро стоїть проблема нестачі особового складу: на деяких ділянках фронту співвідношення сил сягає 1 до 10 не на користь України.

Енергетичний фронт

Цьогорічна зима може стати найважчою в історії війни. Росія змінила тактику і тепер атакує не лише електромережі, а й газову інфраструктуру. За даними "Нафтогазу", країна вже втратила до третини потужностей з видобутку газу, а удари по об’єктах у Харківській, Сумській і Чернігівській областях тривають.

Колишня міністерка енергетики Ольга Буславець попереджає: "Ця зима буде важчою за всі попередні". Без достатньої ППО та стабільного імпорту енергії з Європи мільйони українців можуть залишитися без тепла.

Хто здатен посадити Путіна за стіл переговорів

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що президент США Дональд Трамп може стати ключовою фігурою, здатною змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

"Президент Трамп - це та фігура, яка може посадити Путіна за стіл переговорів, яка потенційно може покласти край бойовим діям", - заявив Гілі.

Він додав, що партнери України з "коаліції рішучих" постійно координують дії, аби бути готовими втрутитися й допомогти забезпечити мир, коли для цього настане час.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, у листопаді 2025 року спостерігається значне загострення на ділянках фронту на півдні Запорізької області. Росіяни активізували наступ, захопивши щонайменше три населені пункти та примусивши підрозділи України відійти на вигідніші позиції в напрямках Гуляйполя й Олександрівки.

Крім того, ворог здійснив спробу закріпитися на островах Херсонщини. Однак морпіхи 1-го батальйону 40-ї окремої бригади берегової оборони завадили ворогу. Військові повідомили, що провели операцію, яка зруйнувала плани окупантів.

Нагадаємо, росіяни встановили контроль над населеними пунктами Рівнепілля та Яблукове в Запорізькій області, а також здійснили тактичне просування на ділянках фронту в Донецькій та Дніпропетровській областях. Про це в ніч на 13 листопада повідомили аналітики DeepState.

Інші важливі новини:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні війна на Донбасі Покровськ Politico енергетика
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ключовий напрямок на межі змін: Сирський розкрив нову розстановку сил

Ключовий напрямок на межі змін: Сирський розкрив нову розстановку сил

20:49Фронт
Найнебезпечніша зима для України попереду: Politico попереджає про три ключові загрози

Найнебезпечніша зима для України попереду: Politico попереджає про три ключові загрози

20:27Війна
Снігопади накриють половину країни: названо дату морозної холоднечі

Снігопади накриють половину країни: названо дату морозної холоднечі

19:37Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Продає майно: у російської співачки діагностували психічне захворювання

Продає майно: у російської співачки діагностували психічне захворювання

Фальшиві традиції: що насправді стоїть за популярними українськими символами

Фальшиві традиції: що насправді стоїть за популярними українськими символами

Постраждають малозабезпечені: стало відомо, де уряд візьме гроші для "тисячі Зеленського"

Постраждають малозабезпечені: стало відомо, де уряд візьме гроші для "тисячі Зеленського"

Росія готується до відкриття нового фронту: в Путіна вже готові документи

Росія готується до відкриття нового фронту: в Путіна вже готові документи

Китайський гороскоп на завтра 14 листопада: Коням - зриви, Свиням - образа

Китайський гороскоп на завтра 14 листопада: Коням - зриви, Свиням - образа

Останні новини

21:12

Платять грошима: розкрито скільки коштує стати святим і канонізуватись у 21 столітті

20:52

Більшість водіїв роблять це неправильно: коли натискати зчеплення

20:49

Колишня Мурата Налчаджиоглу розповіла про його залежність від наркотиків

20:49

Ключовий напрямок на межі змін: Сирський розкрив нову розстановку сил

20:27

Найнебезпечніша зима для України попереду: Politico попереджає про три ключові загрози

Ціни на продукти в грудні злетять вгору: Марчук – про новий удар по гаманцях українцівЦіни на продукти в грудні злетять вгору: Марчук – про новий удар по гаманцях українців
19:44

Ворог знайшов "слабку ланку": експерт пояснив нову тактику ударів РФ по Україні

19:43

Пожиттєві терміни за корупцію - у Зеленського зробили заяву на фоні скандалу

19:37

Снігопади накриють половину країни: названо дату морозної холоднечі

19:24

В Україні перерахували субсидії на опалювальний сезон: як оформити виплати

Реклама
19:17

Відома українська ведуча вагітна первістком

19:15

Чи буде евакуація жителів Києва у разі повного блекауту: що кажуть у КМДА

19:10

Трагедія в небі Грузії: падіння турецького С-130 породжує багато запитаньПогляд

19:05

Російський військовий винищувач розбився в Карелії - чи вижив екіпаж

18:52

Графіки відключень на 14 листопада: в кого не буде світла 12 годин

18:39

Шик і розкіш: показали тизер другої частини фільму "Диявол носить Прада"Відео

18:27

"Там смерть Путіна": Ступак назвав цілі для ракетних ударів по РФВідео

18:27

Сирі дрова горітимуть, як сухі: простий спосіб, який завжди працює

18:20

Не поступовий процес - вчені змогли розкрити головний секрет засинання

18:19

Не всім вимикають світло: українцям пояснили, як формуються графіки

18:17

Франція – Україна: коли початок матчу та де дивитися трансляцію відбору на ЧС

Реклама
17:51

Шикарний салат із простих інгредієнтів - шалено смачноВідео

17:41

Не варто навіть торкатись: в Україні мешкає небезпечний жукВідео

17:37

Брудніше, ніж сидіння унітазу: де в салоні авто справжній розсадник бактерій

17:25

Просування РФ на Запоріжжі: у Силах оборони зробили важливу заяву

17:24

Постраждають малозабезпечені: стало відомо, де уряд візьме гроші для "тисячі Зеленського"

17:16

Кремль прийняв рішення щодо долі українців на окупованих територіях - що їх чекає

17:08

Особливий чи ні: співачка Алсу показала свого сина

17:01

Долар стрімко летить вгору, євро ринуло слідом: курс валют на 14 листопада

16:43

Чи можливе розширення мобілізації в Україні – відповідь Зеленського

16:38

Атака РФ по Харківщині: у лікарні помер 16-річний хлопець

16:33

Липких слідів не залишиться: як за 5 секунд відклеїти етикетку від банки

16:25

Ігор Ласточкін повернувся в крісло тренера "Ліги Сміху" у фіналі ювілейного сезонуВідео

16:25

Одне з українських міст хочуть захопити вдруге: у ЗСУ розповіли щодо планів росіян

16:24

Батареї стануть гарячішими: геніальний фокус перетворить радіатори на "пічку"Відео

16:19

В центрі Києва знайшли одне з найдавніших зображень диявола - як він виглядавВідео

16:16

Країна під атакою надпотужної магнітної бурі: коли закінчиться тижневий шторм

16:08

Якою буде пенсія, якщо немає стажу: названо розмір виплат

16:02

Зворотний напрямок 2: стало відомо, чи буде другий сезон

15:49

СБС уразили базу дороговартісних російських "пташок" у Криму - подробиці

15:46

Корупційний скандал в енергетиці: з'явились подробиці розмови Зеленського з Мерцом

Реклама
15:33

Путін змінив плани щодо Покровська і віддав новий наказ - що відомо

15:27

Лукашенко може зрадити Путіна: з'явився несподіваний прогнозВідео

15:24

Чому не можна прибирати цього дня: суворі прикмети на свято 14 листопада

15:15

Легко проїдуть 400 000 кілометрів: ТОП-10 надійних та довговічних марок авто

15:13

Гурт Без Обмежень потрапив у ДТП - піарниця розкрила деталі аваріїВідео

14:53

Повноцінний десерт з двох пачок печива: рецепт дуже смачного торта за 15 хвилин

14:48

Гора смажених пиріжків, як у бабусі: дуже простий рецепт тіста на воді

14:47

Жінка показала, як легко заточити тертку: простіше вже нікудиВідео

14:43

Пєсков заявив, що Росія продовжуватиме війну й звинуватив у цьому Україну

14:29

Вибухнув зарядний пристрій: на Київщині постраждала родина з двома дітьми

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена Зеленська
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти