Кремль прийняв рішення щодо долі українців на окупованих територіях - що їх чекає

Під виглядом "державних програм переселення" та примусової паспортизації російська влада відновлює радянські практики депортацій, вказують в ЦНС.

Кремль прийняв рішення про долю українців на ТОТ України

Росія готується до масового переселення українців на Далекий Схід РФ та до Сибіру

Окупаційні адміністрації отримують розпорядження готувати списки для "довгострокових відряджень"

Росія повторює радянські методи

Країна-агресорка Росія оголосила про початок масштабної "Програми розвитку Сибіру", яка фактично передбачає примусове переселення українців із тимчасово окупованих територій до Сибіру та на Далекий Схід. Про це повідомив Центр національного спротиву.

"За офіційним фасадом "700 мільярдів інвестицій" та обіцянок створення "промислових кластерів" експерти бачать ознаки не економічного розвитку, а демографічного перекроювання та підготовки до масового виселення мешканців окупованих українських територій", - йдеться у повідомленні. відео дня

Кремль планує заселяти спустошені регіони не власними громадянами, які масово залишають країну, а мешканцями окупованих українських областей — Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської. За даними аналітиків ЦНС, через втечу молоді та втрати внаслідок мобілізації Сибір залишився без робочих рук, тому влада РФ прагне створити нову "індустріальну імперію" за рахунок українців.

За даними джерел ЦНС, перший етап цієї прихованої програми вже реалізується. Так, до окупаційних адміністрацій, шкіл, лікарень і комунальних підприємств надходять термінові службові листи з вимогою визначити працівників для "довгострокових відряджень" у Далекий Схід і Ангаро-Єнісейський макрорегіон.

"Керівників змушують подавати списки "необтяжених сімейними обставинами співробітників" — формулювання, яке, по суті, визначає найбільш вразливих та тих, кого найпростіше депортувати без значного суспільного резонансу. Це розмите формулювання є першим кроком до "переселення за державними програмами", замаскованим під добровільну ініціативу", - вказують в ЦНС.

Аналітики зазначають, що нинішній механізм фактично повторює радянські методи так званих "організованих наборів", через які у 40–50-х роках минулого століття масово депортували кримських татар, українців із Західної України, чеченців та інші народи. Хоча нині риторика змінилася.

Так секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу говорить про "освоєння Сибіру", а пропаганда намагається романтизувати "перенесення центру розвитку на Схід", але, як наголошують у Центрі національного спротиву, суть політики залишається та ж.

За даними аналітиків, схема діє за знайомим сценарієм: спершу проводиться паспортизація, потім відправлення у "відрядження", далі — реалізація "державних програм переселення", що зрештою призводить до зміни демографічного складу окупованих територій.

"Програма "Сибіризації" є не інвестиційним проєктом, а інструментом м’якої асиміляції та спробою відірвати українців від дому, щоб розчинити їх на просторах імперського експерименту", - резюмували в ЦНС.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія оголосила про нібито масштабну програму "повернення жителів" на окуповані українські території. Однак за цією риторикою приховується зовсім інша мета — масове переселення росіян із далеких регіонів, від Якутії до Бурятії до тимчасово окупованих регіонів України.

Крім того, за словами заступника командира 3-го армійського корпусу Дмитра Кухарчука, російське військово-політичне керівництво вже офіційно включило захоплені українські землі до складу Південного військового округу, розпочавши мобілізацію місцевого населення для участі у війні.

Як повідомляє Центр національного спротиву, це свідчить про те, що міста на кшталт Мелітополя більше не розглядаються як цивільні адміністрації, а перетворюються на військові зони, підпорядковані російському командуванню. Такий крок дозволяє окупаційній владі офіційно проводити примусову мобілізацію місцевих жителів.

Про джерело: Центр національного опору Створений Силами спеціальних операцій для навчання, координації та масштабування рухів опору окупації України. ЦНС навчає ненасильницькому опору, допомагає партизанам, збирає інформацію про ворога, налагоджує комунікацію між підпіллям, інформує населення України про події на тимчасово окупованих територіях. ЦНС діє в межах Закону "Про засади національного спротиву", який набув чинності в січні 2022 року.

