УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ перекинула на Сумський напрямок 3 батальйони кадирівців: чи є загроза наступу

Юрій Берендій
11 червня 2024, 03:04
57
Військовий аналітик зазначає, що ціль передислокації кадирівців на Сумський напрямок полягає в тому, щоб знищити їх руками Сил оборони України.
РФ перекинула на Сумський напрямок 3 батальйони кадирівців: чи є загроза наступу
Військовий експерт оцінив загрозу загострення ситуації на Сумському напрямку / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, АрміяInform

За даними Головного управління розвідки Міноборони, росіяни скоцентрували на кордоні із Сумською областю від 10 до 12 тисяч військовослужбовців. Однак, цього угрупування військ недостатньо для наступу на Сумщині, аналогічного до "харківського сценарію". Про це сьогодні в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов.

Він зазначив, що наразі на Сумському напрямку росіяни не здійснюють передислокацію бронетехніки, особового складу, не формують польові госпіталі, що може означати про відсутність будь-якої підготовки до можливого вторгнення.

"Виключати однозначно те, що російські окупанти не підуть на можливість ескалації напруженості на даній ділянці російсько-українського кордону, який вже фактично — лінія фронту, немає жодних підстав. Але сили оборони України проводять превентивні заходи. Це зміцнення і так званого держкордону, плюс будівництво лінії оборони. На Сумському, як і на Харківському напрямку, наразі три лінії оборони", — розповів Снєгирьов.

відео дня

За словами Снєгирьова, росіяни на Сумський напрямок перекинули 3 батальйони кадирівців, які знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні Рамзана Кадирова.

"Але вони передані безпосередньо під командування генерал-полковника Лапіна, який має з Кадировим особистий конфлікт. Кадиров неодноразово висловлювався дуже критично з приводу можливостей Лапіна як керівника на цій посаді, і були критичні зауваження щодо його дій або, навпаки, бездіяльності на момент українського контрнаступу в Харківській області", - говорить він.

Експерт робить висновок, що передислокація кадирівців на Сумський напрямок пов'язана із бажанням російського військового командування знищити "особисту армію Кадирова" силами українських військ.

Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Загроза наступу РФ на Сумщині - яка ситуація на кордоні Сумської області

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України вже з осені та зими знали про розміщення підрозділів кадирівців на кордоні з Сумською областю з боку Росії, повідомив речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник. Він зазначив, що населений пункт Рижівка Сумської області наразі перебуває у "сірій зоні".

Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко спростував заяви окупантів РФ про те, що вони нібито захопили один із населених пунктів у Сумській області. За його словами, ситуація на цьому напрямку залишається повністю під контролем українських військових, жодних просувань з боку російських військ не було зафіксовано.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що в Сумській області ЗСУ повністю контролюють ситуацію, незважаючи на активність російських диверсійних груп. За його словами, у Рижівці окупанти спробували провести пропагандистську операцію.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Сумы Сумська область
Реклама

Головне за день

Майже 7-бальний шторм: в Україну увірвалася потужна магнітна буря

Майже 7-бальний шторм: в Україну увірвалася потужна магнітна буря

05:30 Синоптик
"Не бачила такого за 22 роки роботи": у США здивували подробицями про збитий А-50

"Не бачила такого за 22 роки роботи": у США здивували подробицями про збитий А-50

01:15 Україна
Китай відмовився взяти участь у Саміті миру: як відреагував Зеленський

Китай відмовився взяти участь у Саміті миру: як відреагував Зеленський

23:13 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Це мій дім : Філіп Кіркоров відмовився від дітей 34139

"Це мій дім": Філіп Кіркоров відмовився від дітей

В Ізраїль не збирається: Алла Пугачова із сім'єю залишає Кіпр - що сталося 10281

В Ізраїль не збирається: Алла Пугачова із сім'єю залишає Кіпр - що сталося

Здача Кринок на Херсонщині: Братчук розкрив ситуацію на найважчих напрямках 2551

"Здача" Кринок на Херсонщині: Братчук розкрив ситуацію на найважчих напрямках

У морзі пропонували мільйон : батько Жанни Фріске розповів, що сталося після смерті співачки 2481

"У морзі пропонували мільйон": батько Жанни Фріске розповів, що сталося після смерті співачки

Останні новини

05:30

Майже 7-бальний шторм: в Україну увірвалася потужна магнітна буря

04:55

Може викликати серцевий напад: який підсолоджувач не варто вживати - вчені

04:20

Удари на сотні кілометрів: як і чим ЗСУ б'ють по цілях у РФ – думка

03:37

Українців чекають нові обмеження: Польща змінює закон про допомогу біженцям

03:04

РФ перекинула на Сумський напрямок 3 батальйони кадирівців: чи є загроза наступу

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

03:00

"Приніс улюблені квіти": Дзідзьо засвітився в обіймах відомої актриси

02:35

І це не чоловік: Ліза Ющенко показала рідкісне фото головного мужчини в її житті

02:14

Не дайте себе обдурити: як розпізнати несвіжу рибу

01:40

Експерт пояснив, які у літаків Mirage є важливі якості для нинішньої війни

Реклама
01:15

"Не бачила такого за 22 роки роботи": у США здивували подробицями про збитий А-50

01:10

Жінка здивувала методом та показала, як правильно використовувати теркуВідео

00:48

"Ти мене дратуєш": Оля Цибульська поцапалася з відомим шоуменом

10 червня, понеділок
23:13

Китай відмовився взяти участь у Саміті миру: як відреагував Зеленський

22:53

Чи готує Росія наступ на Сумську область: прогноз Коваленка

22:43

"У тебе будуть проблеми": король Чарльз пригрозив синові - причина

22:33

Підприємства зможуть забронювати 100% працівників: хто має на це право

22:32

РФ втратила 1,5 млн. тон нафти: в Генштабі підтвердили удар по НПЗ під Ростовом

21:50

"Він ніякий": путіністка Валюха зі "Сватів" зірвалася на Володимира Зеленського

21:46

Майже всі роблять катастрофічну помилку: як правильно ставити свічки в церквіВідео

21:35

Делегація Нідерландів прибула до Києва на тлі близьких поставок F-16: про що говорили

Реклама
21:14

Смачніше не буває: "королівське" варення з черешні – неможливо відірватисьВідео

21:12

Загинув в окопі: росіяни вбили відомого комбата ОУН Миколу КоханівськогоФото

21:03

"Сотні членів екіпажу": у Баренцовому морі загорівся корабель РФ "Адмірал Левченко"

20:42

Валерій Меладзе став дідусем - перші подробиці

20:23

Чому Путін летить у КНДР?Відеоблоги

19:56

Багато водіїв навіть не здогадуються: для чого потрібні ребристі смуги на дорозіВідео

19:43

В Україну йде похолодання: регіони накриє грозовий шторм зі шквалами та градом

19:32

Більш ніж за півроку: полковник СБУ розкрив реальні масштаби мобілізації

19:21

Графіки вимкнення світла 11 червня: електроенергію вимикатимуть майже цілий день

19:10

Поразка, якої боїться ПутінПогляд

18:57

Вийшов на сцену з милицею: 51-річний Ахтем Сеітаблаєв налякав зовнішнім виглядом

18:36

Смачно та корисно: як зробити пастилу вдома – неймовірно простий рецептВідео

18:28

Під завалами знаходяться люди: РФ вдарила по будинках у ХарковіФото

18:27

"Рижівка - в сірій зоні": в ЗСУ зробили заяву щодо появи кадирівців на Сумщині

18:16

Пожежу на позиціях С-300 в Криму зафіксував супутник: опубліковано знімки

18:02

Обстріли та прориви ДРГ: у ДПСУ пояснили, що відбувається біля кордонів на Сумщині

17:44

Одне з найбільших міст України без світла: почались аварійні вимкнення

17:42

Як завести машину яка не заводиться: простий метод здивує досвідчених водіївВідео

17:42

Розбита і виснажена Надя Дорофєєва поскаржилася на здоров'я

17:37

Без складної математики: один лайфхак зробив сотні користувачів TikTok багачами

Реклама
17:15

Цю помилку роблять найчастіше: головна хитрість, як правильно варити кукурудзуВідео

17:12

Відправка інструкторів до України: політолог оцінив загрозу війни між РФ і НАТО

17:10

Підвищення тарифу на світло не покрило ринкової ціни електрики - Шмигаль

16:57

Бої за Часів Яр: ворог штурмує на двох напрямках біля головної лінії оборони

16:47

5 суворих заборон: що не можна робити 11 червня, щоб не почалася "чорна смуга"

16:28

Ураження десантного корабля РФ в Азовському морі: в ЗСУ відреагували

16:21

Для чого потрібен маленький отвір на навісних замках

16:12

Окупанти відтягують С-300 подалі від кордону, а ЗСУ готують удари по РФ авіацією

15:59

Чорноморський флот загнали в кут: ЗСУ відкривають новий фронт на морі - Newsweek

15:52

Чим обприскати капусту від білокрилки: простий засіб з аптеки врятує ваш урожайВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти