РФ перекинула на Сумський напрямок 3 батальйони кадирівців: чи є загроза наступу

Військовий аналітик зазначає, що ціль передислокації кадирівців на Сумський напрямок полягає в тому, щоб знищити їх руками Сил оборони України.

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Військовий експерт оцінив загрозу загострення ситуації на Сумському напрямку / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, АрміяInform

За даними Головного управління розвідки Міноборони, росіяни скоцентрували на кордоні із Сумською областю від 10 до 12 тисяч військовослужбовців. Однак, цього угрупування військ недостатньо для наступу на Сумщині, аналогічного до "харківського сценарію". Про це сьогодні в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов.

Він зазначив, що наразі на Сумському напрямку росіяни не здійснюють передислокацію бронетехніки, особового складу, не формують польові госпіталі, що може означати про відсутність будь-якої підготовки до можливого вторгнення.

"Виключати однозначно те, що російські окупанти не підуть на можливість ескалації напруженості на даній ділянці російсько-українського кордону, який вже фактично — лінія фронту, немає жодних підстав. Але сили оборони України проводять превентивні заходи. Це зміцнення і так званого держкордону, плюс будівництво лінії оборони. На Сумському, як і на Харківському напрямку, наразі три лінії оборони", — розповів Снєгирьов.

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За словами Снєгирьова, росіяни на Сумський напрямок перекинули 3 батальйони кадирівців, які знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні Рамзана Кадирова.

"Але вони передані безпосередньо під командування генерал-полковника Лапіна, який має з Кадировим особистий конфлікт. Кадиров неодноразово висловлювався дуже критично з приводу можливостей Лапіна як керівника на цій посаді, і були критичні зауваження щодо його дій або, навпаки, бездіяльності на момент українського контрнаступу в Харківській області", - говорить він.

Експерт робить висновок, що передислокація кадирівців на Сумський напрямок пов'язана із бажанням російського військового командування знищити "особисту армію Кадирова" силами українських військ.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Загроза наступу РФ на Сумщині - яка ситуація на кордоні Сумської області

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України вже з осені та зими знали про розміщення підрозділів кадирівців на кордоні з Сумською областю з боку Росії, повідомив речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник. Він зазначив, що населений пункт Рижівка Сумської області наразі перебуває у "сірій зоні".

Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко спростував заяви окупантів РФ про те, що вони нібито захопили один із населених пунктів у Сумській області. За його словами, ситуація на цьому напрямку залишається повністю під контролем українських військових, жодних просувань з боку російських військ не було зафіксовано.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що в Сумській області ЗСУ повністю контролюють ситуацію, незважаючи на активність російських диверсійних груп. За його словами, у Рижівці окупанти спробували провести пропагандистську операцію.

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