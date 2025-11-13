Снігопади накриють половину країни: названо дату морозної холоднечі

Погода у Львові буде однією з найтепліших. Там температура повітря підвищиться до +13 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 14 листопада / фото: УНІАН

Погода в Україні 14 листопада буде прохолодно та дощитиме. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У південних, більшості центральних областях та на Прикарпатті прогнозують туман з видимістю 200-500 м.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 14 листопада / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 14 листопада в Україні істотних опадів не буде, а у регіони прийде короткочасне потепління. На заході буде найтепліше - 10-14 градусів тепла. Трохи прохолодніше буде на решті території - 7-12 градусів тепла. У цей день буде рвучкий південно-західний вітер.

У суботу також очікується потепління, а вже у неділю прийде похолодання. Понеділок також буде теплішим, проте вівторок стане холодним - очікуються "мінуси" вночі. 19 листопада на території західних, північних та центральних областей очікується мокрий сніг.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 14 листопада

В Україні 14 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики опадів не прогнозують. На Прикарпатті та у більшості центральних областей буде туман.

"Щодо температурного режиму, то вночі очікуємо 0-5° тепла, а вдень розраховуємо на підвищення температури в межах +8..13°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +2

За даними meteoprog, 14 листопада в Україні буде тепліше. Найтепліше буде в Херсонській та Одеській областях. Там температура повітря підвищиться до +6...+12 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до +2...+9 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 14 листопада / фото: meteoprog

Погода 14 листопада у Києві

У Києві 14 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень близько 10°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 14 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні 13 листопада буде прохолодно та дощитиме. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У західних областях прогнозують туман з видимістю 200-500 м.

Діденко прогнозувала, що 13 листопада температура повітря протягом дня найвищою очікується у південній частині та на заході України, +9…+13 градусів, на решті території +7…+11 градусів.

Крім цього, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що завдяки надходженню теплої повітряної маси середземноморського походження, температурний фон протягом тижня прогнозується суттєво вищим за кліматичну норму.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

