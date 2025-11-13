Графіки відключень на 14 листопада: в кого не буде світла 12 годин

Обмеження для побутових і промислових споживачів діятимуть впродовж усієї доби.

Графіки відключень світла на 14 листопада / Колаж: Главред, фото УНІАН

Головне:

В Україні завтра вимикатимуть світло за графіками

Електроенергії не буде до 12 годин

У пʼятницю, 14 листопада, в Україні діятимуть графіки відключень світла. Електроенергію вимикатимуть у більшості регіонів. Про це повідомили в "Укренерго".

У пресслужбі зазначили, що причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

Графіки відключення світла на 14 листопада

Завтра, 14 листопада з 00:00 до 23:59 для побутових споживачів діятимуть обмеження обсягом від 2 до 4 черг.

В той самий час діятимуть і графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

В "Укренерго" попередили, що протягом доби тривалість та обсяги обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Актуальну інформацію про відключення можна знайти на сайтах та офіційних сторінках обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - написали в компанії.

Що означають черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Скільки триватимуть відключення світла в Україні - прогноз

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів, що графіки відключення світла діятимуть до кінця зими.

"Уникнути їх неможливо. Вони можуть лише ставати більш тривалішими, тому що ворог щодня вибиває генерацію", - каже Нагорняк.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Нагадаємо, в Міненерго розповіли, чому в деяких областях не вимикають світло та хто складає графіки відключень електроенерії.

Як писав Главред, 13 листопада, у більшості регіонів України вимикатимуть електроенергію згідно з графіками. Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

Водночас глава Укренерго Віталій Зайченко заявив, що ситуація в енергосистемі може покращитися в найближчі кілька тижнів.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

