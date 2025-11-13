Франція – Україна: коли початок матчу та де дивитися трансляцію відбору на ЧС

Збірна України зіграє проти Франції у вирішальному матчі відбору на чемпіонат світу-2026.

УАФ оголосила зміни в заявці збірної України перед поєдинком / Колаж: Главред, фото: скріншот

Де й коли дивитися матч Франція – Україна онлайн

Хто вийде на поле після змін у заявці збірної

Хто коментуватиме гру та що кажуть експерти

У четвер, 13 листопада, відбудуться чергові матчі відбору до чемпіонату світу-2026 з футболу. Одне з найочікуваніших протистоянь — зустріч збірної України з командою Франції.

Поєдинок пройде у Парижі на стадіоні "Парк де Пренс", стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися матч Франція – Україна

Переглянути матч Франція – Україна українські вболівальники зможуть на медіасервісі Megogo — для користувачів із передплатами "Оптимальна", "Спорт" або будь-яким із "MEGOPACK". Також трансляція буде безплатною на телеканалі MEGOGO СПОРТ у Т2 та кабельних мережах.

Хто коментуватиме гру

Коментуватимуть зустріч Вадим Скічко та Віталій Волочай, а о 20:30 стартує традиційна аналітична студія з ведучим Віталієм Кравченком. У студії також візьмуть участь колишній футболіст збірної України Олександр Головко та футбольний експерт Андрій Колісник. До ефіру безпосередньо зі столиці Франції долучиться кореспондентка Марина Машкіна.

Кадрові втрати збірної України

Водночас у таборі "синьо-жовтих" напередодні матчу сталися кадрові зміни через травми. Як повідомили в УАФ, команді не допоможе Артем Довбик, який зазнав пошкодження в поєдинку "Рома" – "Удінезе". Раніше зі стартової заявки через травми вибули Володимир Бражко та Арсеній Батагов, їх замінили Єгор Назарина й Тарас Михавко.

Футбол новини за темою

Як повідомляв Главред, головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам визначив мету достроково забезпечити собі путівку на чемпіонат світу-2026 завдяки перемозі над Україною.

Крім того, футбольна суперзірка Кріштіану Роналду позначив терміни свого загадкового натяку на завершення кар'єри, повідомивши, що планує "скоро" повісити бутси на цвях. Про це пише Independent.

Нагадаємо, що контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення оштрафувати донецький "Шахтар" і київське "Динамо" за порушення, зафіксовані під час Класичного матчу 11 туру чемпіонату України сезону 2025/2026, який відбувся 2 листопада.

