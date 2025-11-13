Рус
Долар стрімко летить вгору, євро ринуло слідом: курс валют на 14 листопада

Руслана Заклінська
13 листопада 2025, 17:01
Національний банк України підвищив курси основних валют.
Курс валют на 14 листопада / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 14 листопада
  • Скільки коштуватиме євро у п'ятницю
  • На скільки подорожчав злотий

На п'ятницю, 14 листопада, Національний банк України оновив офіційний курс валют. Долар США подорожчав, як і євро та злотий. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 14 листопада встановлено на рівні 42,06 грн/долар, Американська валюта подорожчала на 3 копійки, порівняно з днем раніше.

Євро також продовжує зміцнюватися. На п'ятницю його курс підвищився на 23 копійки і становитиме 48,88 грн/євро.

На міжбанківському валютному ринку України 13 листопада курс долара залишився без змін у порівнянні з 12 листопада та становить 42,07-42,10 грн/долар (купівля-продаж).

Натомість на готівковому ринку долар подорожчав на 4 копійки і продається по 42,28 грн. Євро також подорожчало на 17 копійок - до 49,17 грн/євро.

Курс злотого на 14 листопада

Курс польського злотого на 14 листопада встановлено на рівні 11,56 грн/злотий. Польська валюта подорожчала на 6 копійок.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом долара у листопаді - прогноз економіста

Економіст Андрій Новак спрогнозував у коментарі Главреду, що у листопаді курс долара та євро залишиться стабільним. За його словами, золотовалютні резерви НБУ досягли 44 мільярдів доларів, перевищивши показники навіть найкращих мирних років.

Новак зауважив, що ажіотажу немає ні на біржі, ні в банках. Також немає черг біля пунктів обміну, що свідчить про спокійну ситуацію на валютному ринку.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України на 13 листопада встановив курс долара на рівні 42,04 грн, що на 3 копійки більше, ніж днем раніше. Євро також подорожчало - до 48,65 грн.

Також директор департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що середина листопада на валютному ринку України буде залежати від кількох чинників, головним із яких є енергетичний фактор. За його прогнозом, курс долара коливатиметься в межах 41,8-42,2 грн, а євро - 48-49,5 грн.

Крім цього, у листопаді курс долара та євро в Україні дещо знизився, проте не варто не поспішати з продажем валюти. Економіст Андрій Забловський рекомендує формувати збалансований інвестиційний портфель, який складається з 60% валюти, 30% гривневих активів та 10% банківських металів.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

