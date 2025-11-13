Країна під атакою надпотужної магнітної бурі: коли закінчиться тижневий шторм

Ця магнітна буря досягла практично максимальної потужності.

Україну накрила неймовірно сильна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Україну накрила неймовірно сильна магнітна буря. Ця магнітна буря може сильно вплинути на здоров'я людини. Про це повідомляє meteoagent.

7 листопада країну раптово атакувала 7-бальна магнітна буря. Очікувалося, що вона стане слабшою, але різко вона стала ще сильнішою - 8 балів.

9 -10 листопада магнітна буря була на рівні 6 балів, а 11 листопада опустилася до 5-ти балів. Очікувалося, що магнітна буря закінчиться, а її потужність піде на спад, але 12 листопада вона посилилася майже до 9-ти балів. На такому ж рівні вона протрималася і 13 листопада. Очікується, що 14 листопада вона стане 4-бальною, а 15 листопада опуститься до потужності 3 балів.

Україну накрила неймовірно сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 7 спалахів класу С. Повідомляється, що 13 листопада можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 85%. Імовірність спалахів класу Х становить 55%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 66 сонячних плям.

"Магнітна буря такої сили може бути причиною відключення радіозв'язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграції птахів і тварин. Також магнітна буря такого рівня може вплинути на здоров'я метеозалежних людей і людей із серцево-судинними захворюваннями. Тому в цей день їм слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю.", - йдеться в повідомленні.

Симптоми впливу магнітної бурі / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

