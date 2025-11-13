Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Країна під атакою надпотужної магнітної бурі: коли закінчиться тижневий шторм

Ангеліна Підвисоцька
13 листопада 2025, 16:16оновлено 13 листопада, 17:51
82
Ця магнітна буря досягла практично максимальної потужності.
магнітна буря
Україну накрила неймовірно сильна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну накрила неймовірно сильна магнітна буря. Ця магнітна буря може сильно вплинути на здоров'я людини. Про це повідомляє meteoagent.

7 листопада країну раптово атакувала 7-бальна магнітна буря. Очікувалося, що вона стане слабшою, але різко вона стала ще сильнішою - 8 балів.

відео дня

9 -10 листопада магнітна буря була на рівні 6 балів, а 11 листопада опустилася до 5-ти балів. Очікувалося, що магнітна буря закінчиться, а її потужність піде на спад, але 12 листопада вона посилилася майже до 9-ти балів. На такому ж рівні вона протрималася і 13 листопада. Очікується, що 14 листопада вона стане 4-бальною, а 15 листопада опуститься до потужності 3 балів.

магнітна буря
Україну накрила неймовірно сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 7 спалахів класу С. Повідомляється, що 13 листопада можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 85%. Імовірність спалахів класу Х становить 55%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 66 сонячних плям.

"Магнітна буря такої сили може бути причиною відключення радіозв'язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграції птахів і тварин. Також магнітна буря такого рівня може вплинути на здоров'я метеозалежних людей і людей із серцево-судинними захворюваннями. Тому в цей день їм слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю.", - йдеться в повідомленні.

магнітна буря, вплив магнітної бурі
Симптоми впливу магнітної бурі / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Вас також зацікавить:

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Просування РФ на Запоріжжі: у Силах оборони зробили важливу заяву

Просування РФ на Запоріжжі: у Силах оборони зробили важливу заяву

17:25Україна
Постраждають малозабезпечені: стало відомо, де уряд візьме гроші для "тисячі Зеленського"

Постраждають малозабезпечені: стало відомо, де уряд візьме гроші для "тисячі Зеленського"

17:24Україна
Кремль прийняв рішення щодо долі українців на окупованих територіях - що їх чекає

Кремль прийняв рішення щодо долі українців на окупованих територіях - що їх чекає

17:16Війна
Реклама

Популярне

Більше
Одна з областей вже п'ять днів від'єднана від енергосистеми України - що відомо

Одна з областей вже п'ять днів від'єднана від енергосистеми України - що відомо

Продає майно: у російської співачки діагностували психічне захворювання

Продає майно: у російської співачки діагностували психічне захворювання

Фальшиві традиції: що насправді стоїть за популярними українськими символами

Фальшиві традиції: що насправді стоїть за популярними українськими символами

Росія готується до відкриття нового фронту: в Путіна вже готові документи

Росія готується до відкриття нового фронту: в Путіна вже готові документи

Відключення світла в Україні - графіки на 13 листопада (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 13 листопада (оновлюється)

Останні новини

17:51

Шикарний салат із простих інгредієнтів - шалено смачно

17:41

Не варто навіть торкатись: в Україні мешкає небезпечний жукВідео

17:37

Брудніше, ніж сидіння унітазу: де в салоні авто справжній розсадник бактерій

17:25

Просування РФ на Запоріжжі: у Силах оборони зробили важливу заяву

17:24

Постраждають малозабезпечені: стало відомо, де уряд візьме гроші для "тисячі Зеленського"

Ціни на хліб, м’ясо та овочі: Пендзин – про те, на скільки подорожчають продукти до нового рокуЦіни на хліб, м’ясо та овочі: Пендзин – про те, на скільки подорожчають продукти до нового року
17:16

Кремль прийняв рішення щодо долі українців на окупованих територіях - що їх чекає

17:08

Особливий чи ні: співачка Алсу показала свого сина

17:01

Долар стрімко летить вгору, євро ринуло слідом: курс валют на 14 листопада

16:43

Чи можливе розширення мобілізації в Україні – відповідь Зеленського

Реклама
16:38

Атака РФ по Харківщині: у лікарні помер 16-річний хлопець

16:33

Липких слідів не залишиться: як за 5 секунд відклеїти етикетку від банки

16:25

Ігор Ласточкін повернувся в крісло тренера "Ліги Сміху" у фіналі ювілейного сезонуВідео

16:25

Одне з українських міст хочуть захопити вдруге: у ЗСУ розповіли щодо планів росіян

16:24

Батареї стануть гарячішими: геніальний фокус перетворить радіатори на "пічку"Відео

16:19

В центрі Києва знайшли одне з найдавніших зображень диявола - як він виглядавВідео

16:16

Країна під атакою надпотужної магнітної бурі: коли закінчиться тижневий шторм

16:08

Якою буде пенсія, якщо немає стажу: названо розмір виплат

16:02

Зворотний напрямок 2: стало відомо, чи буде другий сезон

15:49

СБС уразили базу дороговартісних російських "пташок" у Криму - подробиці

15:46

Корупційний скандал в енергетиці: з'явились подробиці розмови Зеленського з Мерцом

Реклама
15:33

Путін змінив плани щодо Покровська і віддав новий наказ - що відомо

15:27

Лукашенко може зрадити Путіна: з'явився несподіваний прогнозВідео

15:24

Чому не можна прибирати цього дня: суворі прикмети на свято 14 листопада

15:15

Легко проїдуть 400 000 кілометрів: ТОП-10 надійних та довговічних марок авто

15:13

Гурт Без Обмежень потрапив у ДТП - піарниця розкрила деталі аваріїВідео

14:53

Повноцінний десерт з двох пачок печива: рецепт дуже смачного торта за 15 хвилин

14:48

Гора смажених пиріжків, як у бабусі: дуже простий рецепт тіста на воді

14:47

Жінка показала, як легко заточити тертку: простіше вже нікудиВідео

14:43

Пєсков заявив, що Росія продовжуватиме війну й звинуватив у цьому Україну

14:29

Вибухнув зарядний пристрій: на Київщині постраждала родина з двома дітьми

14:25

"Замішаний у корупції": у МЗС жорстко відповіли на істерику Орбана щодо України

14:18

"Гроші повинні йти на передову": в ЄС вперше прокоментували скандал в Україні

14:04

На 2+2 вийшла перша серія документального серіалу "ДБР. Резонансні розслідування"

13:54

Ціновий удар на носі: українців попередили про подорожчання популярного продукту

13:43

Масований удар по об’єктах РФ: в Генштабі показали роботу української зброїВідео

13:36

Цивінський: "Контрабанда — це не лише проблема України, а й загроза для ЄС"

13:32

Перед Днем Гідності в Порошенка взялись виправдовувати його проросійське минуле – експерт

13:31

Зеленський спирається на реалізм Буданова, – експерт

13:24

"Не можу стояти поруч": Могилевська висловила Кароль думку про неї прямо в очі

13:23

Беземоційні та засуджують інших: 5 міфів про Скорпіонів

Реклама
13:21

Спроби прориву кордону не стихають: яке місто росіяни хочуть взяти "в клешні"

13:08

Перед Новим роком ціни на продукти "вдарять" по гаманцю: що подорожчає найбільше

13:02

Слово "приймати" помилково вживають ледь не щодня - як правильноВідео

13:01

Невдалий хайп: ЗСУ розгромили окупантів, які показово зайшли в Покровськ

13:00

Зеленський оцінив справу "Мідас" про корупцію і висловився щодо колишніх партнерів

12:57

"Час на боці росіян": Залужний попередив, до чого готується РФ

12:38

На Україну насуваються похолодання і мокрий сніг: названо дату зміни погоди

12:29

Складно, але можливо: названо доцільність ударів по Кремлю та Кримському мостуВідео

12:25

Путініст Кіркоров терміново вивіз доньку з РФ - де вона зараз

12:23

Зникла в Бермудському трикутнику дівчина вийшла на зв'язок: що з нею сталося

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти