Час обмежений: Свириденко розповіла, коли та як оформити "зимову тисячу"

Руслан Іваненко
13 листопада 2025, 21:52
Держава запускає механізм виплат, щоб забезпечити фінансову підтримку громадян у холодний період.
Свириденко
Зимова тисяча стартує 15 листопада / Колаж: Главред, фото: facebook.com/yulia.svyrydenko, УНІАН

Коротко:

  • Українці з 15 листопада можуть подавати заявки на 1000 грн
  • Допомога доступна через "Дію" та "Укрпошту"
  • Витратити гроші можна до 30 червня 2026 року

З 15 листопада до 24 грудня 2025 року українці зможуть подавати заявки на отримання державної допомоги у розмірі 1000 гривень. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко в Telegram.

Механізм виплати допомоги

За її словами, Кабмін ухвалив механізм виплати "зимової допомоги".

"Уже з цієї суботи 15 листопада до 24 грудня 2025 року кожен українець зможе подати заявку в 'Дії' на 1000 гривень. Оформити допомогу можна і для себе, і для дитини", – зазначила прем'єр.

Два способи отримання коштів

Кошти можна отримати двома способами: через застосунок "Дія" на картку "Національний кешбек" або через "Укрпошту" на спеціальний рахунок. Витратити гроші можна на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони.

"Зимову тисячу" можна буде використати до 30 червня 2026 року.

Свириденко наголосила: "Мета 'зимової підтримки' – охопити якомога ширше коло людей підтримкою від держави напередодні зими, допомогти заплатити комунальні платежі та закрити базові потреби".

Яу повідомляв раніше Главред, у грудні в Україні стартує програма "Зимової підтримки", яка передбачає виплати від 1 000 до 6 500 гривень для громадян на різні потреби. По 1 000 грн допомоги можуть отримати всі громадяни України, повнолітні і неповнолітні. Допомогу у розмірі 6500 гривень можуть отримати вразливі групи населення.

Крім цього, Зеленський анонсував запуск спеціальної програми транспортної підтримки для всіх українців - "УЗ-3000". У межах програми кожен українець зможе безкоштовно проїхати залізницею до 3000 кілометрів усередині країни.

Кабінет міністрів України готується ухвалити постанову про одноразову виплату 1000 грн кожному українцю в межах програми "зимова підтримка". Відповідний документ, який має бути затверджений 13 листопада, передбачає охоплення 11 мільйонів громадян, що потребуватиме 11 млрд грн бюджетних коштів.

Про персону: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини України грошова допомога Юлія Свириденко
