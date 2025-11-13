Росія готується до відкриття нового фронту: в Путіна вже готові документи

Війна поза межами України вже готується у штабах Росії.

https://glavred.net/war/rossiya-gotovitsya-k-otkrytiyu-novogo-fronta-u-putina-uzhe-gotovy-dokumenty-10714982.html Посилання скопійоване

Росія будує стратегію для нападу на Європу / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Що сказав Тимочко:

Росія може готуватися до війни в Європі

У штабах РФ розглядають сценарії ескалації поза межами України

Війська КНДР можуть посилити армію РФ у випадку нападу на країни Європи

Експерти та політики останнім часом все частіше висловлюють побоювання, що країна-агресорка Росія може розширити війну на територію Європи, при цьому не припиняючи бойові дії в Україні.

Військовий оглядач Іван Тимочко в етері 24 Каналу оцінив можливості РФ діяти ширше, ніж лише на території України. За його словами, Росія вже накопичує ресурси та розглядає різні сценарції нової ескалації.

відео дня

Росія наближається до країн Європи

Ще під час навчань "Захід 2025" російські війська відпрацьовували сценарії на морський і повітряних напрямках, де нещодавно фіксували порушення простору держав Європи.

Також Росія намагається наблизитися до країн НАТО за рахунок запуску безпілотників і підходу російських військ до територіальних вод європейських країн.

Оглядач зауважив, що на додаток до цього у Росії приймають закони про безперервну мобілізацію та призов резервістів, що може свідчити про одне - у штабах РФ розглядають варіанти відкриття другого фронту, під який формують необхідні сили.

"Так виглядає, що вони (росіяни - Главред) готуються до відкриття другого фронту. На рівні російських штабів, зокрема генерального штабу, такі документи вже прописані й пропрацьовані. Ці плани змодельовані, і під них зараз готують ресурс", - сказав Тимочко.

Кремлівський диктатор Володимир Путін сподівається, що прорватися у європейські держави Росія зможе не лише за рахунок військових можливостей, але й ефекту психологічного тиску на суспільство. Агресивна тактика може надломити моральний стан цивільних.

Росіяни можуть розширити агресію за допомогою військ КНДР

Тимочко зауважив, що Москва розглядає північнокорейських військових як сили, які можуть посилити угруповання РФ у протидії будь-якій з європейських держав.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

"Росія підготовила і навчила північнокорейських солдатів, яких може залучити як квазі війська проти будь-якої країни Європейського Союзу", - пояснив він.

Навіщо Путіну захоплення Європи - думка експерта

Главред писав, що за словами політичного аналітика Ольги Курносової, Володимир Путін хоче повернути Росії ту роль, яку відігравав Радянський Союз після закінчення Другої світової війни. Однак він не хоче розуміти, що світ змінився і повернути цю роль просто неможливо.

Тому поки Путін залишається при владі, ситуація буде погіршуватися. Він буде продовжувати перевіряти готовність НАТО до оборони і нарощувати озброєння.

Війна Росії проти Європи - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Німеччині попередили, що Володимир Путін готовий перевірити кордони Європи і влаштувати "гаряче протистояння" в будь-який момент.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти можуть відкрити фронт війни в Європі. Вони здатні швидко добитися потрібних для себе результатів в Естонії та створити там "Нарвську народну республіку".

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор може відкрити ще один фронт у Європі, не чекаючи завершення війни проти України.

Інші новини:

Про персону: Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред