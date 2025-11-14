Нові горизонти: Могилевська заговорила про свою участь у Євробаченні

Наталія Могилевська заінтригувала українських єврофанів своєю заявою.

Наталія Могилевська зараз - співачка висловилася про Євробачення / колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Коротко:

Наталія Могилевська відповіла на запитання про те, чи хоче вона взяти участь у Євробаченні

Співачка висловила несподівану позицію

Кар'єра Наталії Могилевської почалася в дев'яностих, і за тридцять років артистці вдалося досягти багато чого. Однак підкорилися співачці далеко не всі вершини, про які вона мріяла.

Приміром, у нещодавній розмові з Люкс ФМ зірка вперше зізналася, що хотіла б узяти участь у міжнародному музичному конкурсі Євробачення. Також Наталія зазначила, що шкодує, що відмовлялася від цієї можливості раніше.

"Дуже хочу (взяти участь у Євробаченні - прим. редактора), і жалкую, що не взяла", - каже Могилевська. Чи варто очікувати її появи на конкурсі, співачка уточнювати не стала.

Наталія Могилевська зараз - співачка висловилася про Євробачення / фото: instagram.com/luxfm.life

Про персону: Наталія Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка, виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

