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Чи почала РФ великий наступ на Сумщині: у ЦПД дали відповідь

Дмитро Відоменко
10 червня 2024, 10:15
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Інформація про взяття окупантами села Рижівка неправдива, заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Чи почала РФ великий наступ на Сумщині: у ЦПД дали відповідь
Чи стартувала атака РФ на Сумщину: у ЦПД дали відповідь / колаж Главред, ОК "Захід" і скріншот із відео

Війська країни-агресора РФ спробували "промацати" оборону ЗСУ в районі села Рижівка на Сумщині, але українські воїни контролюють ситуацію. Про це написав на своєму Telegram-каналі керівник Центру протидії дезінформації при РНБО і лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко.

"Сумщина. Станом на цей момент - це не початок того самого, що було на Харківщині. Росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки, яка є "супутником" російського Теткіно. Активних дій у прикордонні поки що немає", - йдеться в тексті.

Як каже Коваленко, українські війська на Сумщині контролюють ситуацію, а вороги отримали вогневу поразку.

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"Кадирівці - це інформаційна армія, ставка зроблена на інформаційну компоненту", - пояснив офіцер.

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Коваленко окремо наголосив - станом на 08:00 10 червня не варто порівнювати воєнну ситуацію на Сумщині із ситуацією на Харківщині. Водночас, каже керівник РНБО, загроза ворожих дій у прикордонні залишається.

Наступ Росії 2024 року

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті в найближчі місяці. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян.

Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Загроза наступу РФ на Сумщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що РФ стягує сили на кордон із Сумською та Чернігівською областями. Російські окупанти можуть готуватися до наступу, щоб не допустити перекидання українських підрозділів на інші напрямки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загрозу наступу РФ у Сумській області. Андрій Коваленко заявив, що дії російських окупантів у Сумській області безпосередньо залежать від результатів їхніх атак у Харківській області.

Як повідомлялося раніше, Кирило Буданов заявив про те, що РФ може розвернутися для атаки на Суми. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум", пише The New York Times.

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