Не всім вимикають світло: українцям пояснили, як формуються графіки

Масовані ракетно-дронові атаки, які країна-агресор Росія здійснила на українську енергосистему протягом двох останніх місяців, призвели до значних втрат доступної потужності. Через знищення або пошкодження енергетичних об’єктів в Україні запроваджуються відключення світла. Проте електроенергію вимикають не у всіх регіонах - і на це є причина. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики України.
Чому одним областям світло вимикають, а іншим - ні
У Міненерго зазначили, що обмеження споживання електроенергії застосовують не в усіх регіонах України одночасно, адже певні області зазнали серйозних руйнувань енергомереж, тоді як в інших потужності досить, але передати її на далеку відстань неможливо.
"Енергосистема України не проєктувалася з урахуванням воєнних дій і ракетних атак. Можливості для передачі енергії від електростанцій до споживачів за багато сотень кілометрів – досить обмежені", – йдеться в повідомленні.
Енергетики пояснили, що електроенергію передають через магістральні та розподільні мережі, а імпортовану - через міждержавні інтерконектори. Щоб розвантажити мережі, у деяких областях вводять обмеження, щоб забезпечити світлом регіони, що постраждали від обстрілів. Натомість у тих областях, через які передавання енергії не здійснюють, немає потреби у вимкненнях.
Хто відповідає за складання графіків відключень світла
В Україні вже не один тиждень застосовуються графіки погодинних відключень світла.
Виявляється, що обсяг обмежень, який потрібно застосувати в кожному регіоні, визначає "Укренерго", а от самі графіки погодинних відключень світла складають оператори систем розподілу (ОСР).
Оператори також погоджують графіки з обласними військовими адміністраціями й стежать, щоб вимкнення розподілялися справедливо між споживачами. Держенергонагляд контролює дотримання цього принципу.
Нагадаємо, як писав Главред, 13 листопада, у більшості регіонів України вимикатимуть електроенергію згідно з графіками. Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.
Нещодавно глава Укренерго Віталій Зайченко заявив, що ситуація в енергосистемі може покращитися в найближчі кілька тижнів.
Тим часом народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк прогнозує, що графіки відключення світла діятимуть до кінця зими.
