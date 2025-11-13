Одне з українських міст хочуть захопити вдруге: у ЗСУ розповіли щодо планів росіян

Для Сил оборони України критично важливо втримати не лише Лиман, але й Ярову, Святогірськ та інші прилеглі населені пункти.

https://glavred.net/war/odin-iz-ukrainskih-gorodov-hotyat-zahvatit-vo-vtoroy-raz-v-vsu-rasskazali-o-planah-rossiyan-10715114.html Посилання скопійоване

Росія готує повторну окупацію звільненого українського міста / Колаж: Главред, фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, АрміяInform

Основні факти:

Російські війська намагаються повторно захопити Лиман

Українські сили оборони зосереджені на випереджувальному виявленні ворога

Утримання Лимана, Ярової та Святогірська є критично важливим для стабільності на східному фронті

На Лиманському напрямку триває активізація бойових дій. Російські війська зосередили значні сили з метою повторного захоплення міста Лиман, яке вже перебувало під окупацією у 2022 році.

Про це повідомив начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Максим Білоусов в ефірі Громадського радіо.

відео дня

Ціль ворога - реванш за Лиман

"Основна короткострокова і довгострокова ціль противника - вийти на Лиман і "повернути" його собі", - наголосив Білоусов.

Він нагадав, що місто було звільнене українськими силами після тимчасової окупації у 2022 році, і тепер ворог намагається повторити сценарій захоплення.

Тактика малих груп і ДРГ

За словами військового, росіяни активно застосовують тактику штурмів малими групами, а також надсилають диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ), які намагаються проникнути вглиб українських позицій. Білоусов підкреслив, що противник накопичив значні резерви особового складу, що свідчить про серйозність намірів.

Українські захисники зосереджені на завчасному виявленні ворога та його знищенні ще на підступах.

"Для цього у нас є аеророзвідка, є наша піхота, і всі інші підрозділи бригади теж працюють над тим, щоб зупиняти ворога", - зазначив Білоусов.

Критичні точки оборони - не лише Лиман

Окрім Лимана, під загрозою залишаються й інші населені пункти - Ярова, Святогірськ та прилеглі території. Їх утримання є стратегічно важливим для стабільності на всьому східному фронті.

Лиман / ІнфографІка: Главред

Останні новини про війну РФ проти України

Раніше Главред розповідав, що експерти та політики останнім часом все частіше висловлюють побоювання, що країна-агресорка Росія може розширити війну на територію Європи, при цьому не припиняючи бойові дії в Україні.

Військовий оглядач Іван Тимочко в етері 24 Каналу оцінив можливості РФ діяти ширше, ніж лише на території України. За його словами, Росія вже накопичує ресурси та розглядає різні сценарії нової ескалації.

Крім того, російські окупаційні війська встановили контроль над населеними пунктами Рівнепілля та Яблукове в Запорізькій області, а також здійснили тактичне просування на ділянках фронту в Донецькій та Дніпропетровській областях.

Важливо знати:

Коли звільнили Лиман Першого жовтня 2022-го року українські війська увійшли в Лиман і звільнили місто від російських окупантів, а другого жовтня Володимир Зеленський заявив, що місто повністю зачищене. Після звільнення Лимана в ньому виявлено масові поховання. За попередніми даними, в одному з них поховано близько 200 цивільних, а в іншому принаймні 20 українських військовослужбовців. Поліція розпочала ексгумацію, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред