Популярна російська співачка-путіністка Слава, яка підтримує військове вторгнення Росії в Україну, стала пацієнткою психіатра.
Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, після обстеження в неї знайшли серйозні проблеми зі здоров'ям, які потребували не тільки втручання, а й допомоги психотерапевта. "Тут це все-все було накопичувальне. Тут, звичайно, моя нервова система не витримала... Я зриваюся, я плачу. Мені важко. І вже моя саме не фізика. Фізика завжди, дай бог, витримає. Я ще сильніша за всіх разом узятих", - сказала путіністка.
Коли вона лягла на обстеження, то її лікарі, перевіривши зірку, поставили їй діагноз - біполярний розлад. Тепер Славі призначили лікування, куди входить і медикаментозна терапія.
Співачці також довелося продати дві квартири в Москві, оскільки їй не вистачало грошей на власне лікування. "Це суто фінансове питання. Просто я хочу собі дати невеликий відпочинок, щоб я могла брати таку кількість концертів, де б у мене не їхав уже дах. Ці гроші, звичайно б, мені дуже допомогли", - каже Слава.
Вона підтримує військове вторгнення Росії в Україну, прикриваючись патріотизмом.
