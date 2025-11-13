Рус
Продає майно: у російської співачки діагностували психічне захворювання

Олена Кюпелі
13 листопада 2025, 07:34
Співачка Слава продає своє майно, щоб було чим оплачувати лікування.
У співачки діагностували біполярний розлад
У співачки діагностували біполярний розлад / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

  • Яке захворювання діагностували співачці
  • Що вона тепер робить

Популярна російська співачка-путіністка Слава, яка підтримує військове вторгнення Росії в Україну, стала пацієнткою психіатра.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, після обстеження в неї знайшли серйозні проблеми зі здоров'ям, які потребували не тільки втручання, а й допомоги психотерапевта. "Тут це все-все було накопичувальне. Тут, звичайно, моя нервова система не витримала... Я зриваюся, я плачу. Мені важко. І вже моя саме не фізика. Фізика завжди, дай бог, витримає. Я ще сильніша за всіх разом узятих", - сказала путіністка.

відео дня
Путіністка Слава лікує голову
Путіністка Слава лікує голову / Фото КП

Коли вона лягла на обстеження, то її лікарі, перевіривши зірку, поставили їй діагноз - біполярний розлад. Тепер Славі призначили лікування, куди входить і медикаментозна терапія.

Співачці також довелося продати дві квартири в Москві, оскільки їй не вистачало грошей на власне лікування. "Це суто фінансове питання. Просто я хочу собі дати невеликий відпочинок, щоб я могла брати таку кількість концертів, де б у мене не їхав уже дах. Ці гроші, звичайно б, мені дуже допомогли", - каже Слава.

Про персону: співачка Слава

Слава - російська співачка, телеведуча, кіноактриса, авторка пісень, лауреатка кількох музичних щорічних премій "Пісня року", "Золотий грамофон" і багатьох інших премій. Виконала пісенні хіти: "Попутчица", "Расскажи мне, мама", "Одиночество", а також "Я и ты" (спільно зі Стасом П'єхою) та інші.

Вона підтримує військове вторгнення Росії в Україну, прикриваючись патріотизмом.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
18:47

Хто контролює Покровськ та чи перебувають ЗСУ в оточенні - Сирський зробив заяву

18:44

"Був радий": відомий артист розповів, де служить після мобілізації

18:39

Продукт першої необхідності дорожчатиме щомісяця - прогноз економіста

