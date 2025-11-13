Особливий чи ні: співачка Алсу показала свого сина

Коротко:
Навколо молодшого сина російської співачки Алсу вже котрий рік ширяться чутки. Через те, що співачка жодного разу не показала його обличчя і те, який вигляд має хлопчик, у ЗМІ раз у раз пишуть, що син у Алсу особливий.
На своїй сторінці в Instagram, Алсу показала, який вигляд має її син і навіть засвітила відео про те, як він співає.
Зробити висновки про те, чи хворий син Алсу - складно. Однак те, як хлопчик рухається і те, який вигляд мають його руки, може свідчити про те, що з Рафаелем все таки не все добре.
Шлюб Алсу та Абрамова
Алсу та Абрамов одружилися 2006 року. У 2024-му подружжя офіційно оформило розлучення. Вони виховують трьох дітей - дочок Сафіну і Мікеллу, а також сина Рафаеля.
Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Алсу, яка також як і багато зірок РФ мовчить про війну в Україні, вперше засвітила на відео свого сина Рафаеля, якого вона приховувала від публіки.
Як раніше стало відомо, Алсу, яка мовчить про війну в Україні, розкрила подробиці розлучення з бізнесменом Яном Абрамовим після 18 років спільного життя.
Про персону: Алсу
Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артист ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.
