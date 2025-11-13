Рус
Особливий чи ні: співачка Алсу показала свого сина

Олена Кюпелі
13 листопада 2025, 17:08оновлено 13 листопада, 17:50
Алсу показала 8-річного сина Рафаеля, який прийшов до неї на репетицію.
Алсу показала молодшого сина
Алсу показала молодшого сина / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

  • Який вигляд має син Алсу
  • Що з ним не так

Навколо молодшого сина російської співачки Алсу вже котрий рік ширяться чутки. Через те, що співачка жодного разу не показала його обличчя і те, який вигляд має хлопчик, у ЗМІ раз у раз пишуть, що син у Алсу особливий.

На своїй сторінці в Instagram, Алсу показала, який вигляд має її син і навіть засвітила відео про те, як він співає.

Алсу показала таємного сина
Алсу показала таємного сина / Фото Instagram/alsou_a

Зробити висновки про те, чи хворий син Алсу - складно. Однак те, як хлопчик рухається і те, який вигляд мають його руки, може свідчити про те, що з Рафаелем все таки не все добре.

Алсу показала таємного сина
Алсу показала таємного сина / Фото Instagram/alsou_a

Шлюб Алсу та Абрамова

Алсу та Абрамов одружилися 2006 року. У 2024-му подружжя офіційно оформило розлучення. Вони виховують трьох дітей - дочок Сафіну і Мікеллу, а також сина Рафаеля.

Алсу показала таємного сина
Алсу показала таємного сина / Фото Instagram/alsou_a

Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Алсу, яка також як і багато зірок РФ мовчить про війну в Україні, вперше засвітила на відео свого сина Рафаеля, якого вона приховувала від публіки.

Як раніше стало відомо, Алсу, яка мовчить про війну в Україні, розкрила подробиці розлучення з бізнесменом Яном Абрамовим після 18 років спільного життя.

Про персону: Алсу

Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артист ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.

Цивінський: "Контрабанда — це не лише проблема України, а й загроза для ЄС"

13:32

Перед Днем Гідності в Порошенка взялись виправдовувати його проросійське минуле – експерт

13:31

Зеленський спирається на реалізм Буданова, – експерт

