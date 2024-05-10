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ЧФ РФ втратив кораблі на $500 млн: у ГУР розповіли про застосування дрона Magura V5

Анна Ярославська
10 травня 2024, 08:59
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Під час останньої спецоперації вдалося знищити новітній російський катер "Мангуст", який почали виробляти лише з 2018 року.
Magura V5, Андрій Юсов
Андрій Юсов розповів про успішне застосування дрона Magura V5 / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Україна впродовж року використання морських дронів Magura V5 завдала істотної шкоди російському флоту в Чорному морі. Через удари дронів ЧФ РФ втратив 500 мільйонів доларів. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

Юсов наголосив на унікальності українського винаходу, який допоміг знешкодити військові кораблі та живу силу противника. За його словами, дрони Magura V5 постійно вдосконалюють.

Успішні атаки на Чорноморський флот РФ - результат злагодженої роботи кількох підрозділів Сил оборони: операторів, фахівців ГУР, розвідників.

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"Секрет Magura - у майстерності українських виробників, які створили засіб ураження ворожого флоту, і особового складу, що в той момент перебуває на борту, у поєднанні з уміннями та майстерністю операторів і спецрозвідників. Це поєднання постійно вдосконалюється", - сказав Юсов в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Окремо Юсов відзначив роботу спецпідрозділу Group 13. Працюючи спільно з іншими фахівцями, вони "дають все нові й нові результати".

Представник ГУР додав, що під час останньої спецоперації вдалося знищити новітній російський катер "Мангуст", який почали виробляти лише з 2018 року.

"Цей катер використовується прикордонними службами, які належать ФСБ. Вони перебували в захищеному місці, де їм нічого не загрожувало. Усі перешкоди Magura та операторами ГУР МО були подолані. Відповідно, на 3 мільони доларів стало більше морської елітної нерухомості на українському Чорноморському узбережжі", - зазначив Юсов.

Морський дрон Magura V5 - що про нього відомо

Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типу) - український багатоцільовий надводний безпілотний човен, здатний виконувати різні функції: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, а також бойові завдання, передає Вікіпедія.

У листопаді 2022 року уряд України анонсував розробку українського бойового надводного безпілотника дальністю до 800 км.

Уперше човен презентовано на виставці International Defence Industry Fair (IDEF), яка проходила з 25 до 28 липня 2023 року в Стамбулі. 29 липня 2023 р. вийшов репортаж CNN, який став підтвердженням того, що катер-камікадзе типу Magura V5 вже існує не лише як виставковий зразок, а й як система, повністю готова до застосування.

1 лютого 2024 року шість безпілотників Magura V5 атакували російський ракетний катер Івановець. Внаслідок атаки, катер затонув і загинули всі члени екіпажу (близько 40 осіб). Факт використання Magure V5 підтвердив глава Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов.

14 лютого 2024 року в ГУР повідомили, що великий десантний корабель Цезар Куніков Чорноморського флоту РФ було потоплено за допомогою ударних морських дронів Magura V5.

Україна має намір зруйнувати Кримський міст - головні новини

Глава ГУР Кирило Буданов зробив прогноз, згідно з яким Кримський міст буде зруйновано 2024 року. За його словами, незаконно зведена окупантами естакада через Керченську протоку має бути знищена.

Після неодноразових атак України на Керченський міст російські окупанти використовують сухопутні маршрути в окупованій східній Україні для постачання зброї на лінію фронту. Про це пише видання The Independent із посиланням на дані найбільшого українського приватного розвідувального агентства Molfar. Аналіз супутникових знімків показує, що на Кримському мосту практично відсутній рух транспорту, і "тому він більше не може бути ефективною військовою мішенню для обмежених боєприпасами українських військ".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що від початку 2023 року росіяни розпочали будівництво залізничної лінії поблизу Маріуполя, яка має з'єднати тимчасово окуповані Росією території з Ростовом і стати альтернативою Кримському мосту. Однак, вона може бути знищена, у разі удару по ній артилерійським снарядом дальністю від 70 до 80 кілометрів.

Taurus - найкращі ракети для знесення Кримського мосту, вважає дослідник війни сер Лоуренс Фрідман. За його словами, ФРН не дає Україні ці ракети, оскільки чекає, поки США нададуть ЗСУ свої аналогічні далекобійні засоби ураження цілей.

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