'Кримський міст більше не мішень': аналітики назвали причину - The Independent

На Кримському мосту практично відсутній рух транспорту. Тепер окупанти більше використовують сухопутні маршрути.

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Країна-агресор Росія значно скоротила використання мосту / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Після неодноразових атак України на Керченський міст російські окупанти використовують сухопутні маршрути в окупованій східній Україні для постачання зброї на лінію фронту. Про це пише видання The Independent із посиланням на дані найбільшого українського приватного розвідувального агентства Molfar.

Аналіз супутникових знімків показує, що на Кримському мосту практично відсутній рух транспорту, і "тому він більше не може бути ефективною військовою мішенню для обмежених боєприпасами українських військ".

Зображення, зроблені супутниковими фахівцями Maxar, які були проаналізовані Molfar та надіслані The Independent, показують, що майже жоден військовий вантажний потяг не курсував залізничною лінією мосту впродовж трьох місяців.

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У цей період 29 лютого по мосту був помічений лише один російський вантажний поїзд, який перевозив близько 55 вагонів пального.

Зазначається, що країна-агресор Росія значно скоротила використання мосту після того, як 17 липня 2023 року Україна атакувала його та підірвала ділянку дороги та залізничне полотно.

Глава СБУ Василь Малюк розповів, що зараз рух Кримським мостом скоротився до чотирьох пасажирських поїздів і одного товарного вантажного поїзда на день.

Рішення припинити використання Керченського мосту для поповнення запасів російських сил збіглося з різким зростанням вантажних перевезень через Тамань у Ростовській області, повідомили у Molfar.

"Києву тепер слід зосередити свою увагу на Мелітополі, Бердянську та Маріуполі, де Росія прокладає нові залізничні лінії, щоб зв'язати ці окуповані українські регіони з Кримом та материковою Росією", - йдеться у повідомленні.

Нова залізнична лінія, яка проходить від Якимівки в Мелітополі та простягається до Бердянська та Маріуполя, а потім досягає Ростова в Росії, ймовірно, буде використовуватися російськими військами для нового наступу, яке, як очікується, розпочнеться цього літа.

Руйнування Кримського мосту

Кримський міст в окупованому Криму рано чи пізно впаде. Робота триває. На окупантів очікують нові сюрпризи, а цивільним особам краще не користуватися естакадою. Про це у квітні 2024 року заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна у 2024 році хоче зруйнувати не лише Кримський міст, а й інші об'єкти інфраструктури, які використовують російські окупанти. Йдеться про законні цілі, розташовані на захоплених територіях.

Україна планує знищити Кримський міст у першій половині 2024 року, повідомляє The Guardian з посиланням на співрозмовників у силових структурах України.

Кримський міст (Керченський міст) Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія. Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км. Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

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