В Україні розробили потужний морський дрон MAGURA V5: на що він здатний

Морський безпілотний апарат має дальність понад 800 кілометрів і може виконувати різноманітні операції.

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В Україні розробили потужний морський дрон MAGURA V5/ колаж: Главред, фото: "СпецТехноЕкспорт"

В Україні розробили потужний надводний безпілотний апарат нового покоління MAGURA V5. Новий морський дрон представили на міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023).

Такий дрон може виконувати багато різноманітних завдань, повідомляє Промисловий Портал. Назва безпілотника MAGURA розшифровується як Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus – Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат.

Такий багатоцільовий дрон V-типу може застосовуватися для того, щоб проводити спостереження, розвідку, патрулювання, а також пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу, охорону морського флоту і виконувати бойові місії.

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Оскільки він має гідродинамічний корпус і витончений профіль, то може пересуватися приховано. Такий дрон володіє хорошою маневреністю.

"Це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Безпілотне керування V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи в суворих умовах", – розповіли розробники про новий морський дрон.

Основні характеристики морського дрона MAGURA V5:

Довжина: 5500 мм або 5,5 м;

Ширина: 1500 мм, або 1,5 м;

Висота над ватерлінією: 500 мм;

Крейсерська швидкість: 22 вузли;

Максимальна швидкість: 42 вузли;

Дальність: 450 морських миль (приблизно 833 км);

Корисне навантаження 320 кг;

Зв’язок: mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв’язок.

Дрон MAGURA V5 / "СпецТехноЕкспорт"

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що Україна має успіхи у виробництві власних ракет. Україна зараз впевнено рухається до збільшення виготовлення власної зброї. Основні сили спрямовуються на виготовлення власних ракет, і в цьому вже є певні успіхи, зазначив він.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, що Польща таємно передала Україні близько десяти гелікоптерів. Офіційно про передавання основного штурмового гелікоптера країн соцтабору на потреби українських військових Польща попередньо не повідомлялося.

Також повідомлялося, що для ЗСУ відправили потужну зброю з Іспанії. Міністерство оборони Іспанії відзвітувало про відправлення Україні партії гуманітарної та військової допомоги. Очікується, що корабель з вантажем буде повністю доправлений українським Збройним силам на початку серпня.

Нагадаємо, 25 липня у США заявили, що надають Україні новий пакет військової допомоги на 400 млн доларів. До нього увійде різноманітне озброєння – від міні-дронів Black Hornet до ракет і броньованих машин.

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