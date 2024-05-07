Удари по Криму: у ГУР визнали нові способи ураження російських суден

Раніше росЗМІ писали про перше застосування українських морських дронів "Magura V5" із ракетою класу "повітря-повітря".

https://glavred.net/ukraine/udari-po-krimu-u-gur-viznali-novi-sposobi-urazhennya-rosiyskih-suden-10563362.html Посилання скопійоване

ГУР завдає ударів по окупантах в Криму / Колаж Главреда. Фото: пресслужба російського флоту, Телеграм "Лачен пише"

Українські розвідники використовують нові способи для ураження російських суден в окупованому Криму, підтвердив в ефірі Радіо Свобода представник ГУР Андрій Юсов.

Юсов зі зрозумілих причин не став уточнювати, до яких саме підходів вдаються військові під час повітряних і морських атак на Чорноморський флот.

"Попри те, що вони (росіяни, - Главред) намагаються будувати нові кораблі, загородження, зʼявляються все нові способи, що ГУР працює надзвичайно активно", - висловився Юсов. відео дня

Що кажуть росіяни

Напередодні російські пропагандисти писали про перше застосування українських морських дронів "Magura V5" із ракетою класу "повітря-повітря". Такі ракети можуть запускатись з наземних установок, самонаводячись.

Перший пуск ракети було здійснено по російському гелікоптеру Мі-8, проте начебто без влучання.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Вибухи в Криму - останні новини за темою

У Криму 4 травня горіли пускові установки "Іскандер-М", з них РФ регулярно обстрілює балістичними ракетами. Щоправда, журналісти, дослідивши місце події, не можуть точно відповісти, чи пов'язана пожежа з ударами ЗСУ по військових об'єктах окупантів.

Як писав Главред, внаслідок удару по аеродрому Джанкоя було знищено або пошкоджено зокрема 4 установки С-400 і 3 РЛС.

Крім того, нещодавно ГУРівці атакували катер серії "Мангуст" 150 - це досить нова розробка окупантів. При цьому росіяни намагаються врахувати свої попередні невдачі і ретельно ховають військові кораблі.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук анонсував окупантам нові сюрпризи – як на окупованих територіях, так і на тих, що входять до міжнародно визнаних кордонів РФ. За його словами, Україна вже має відповідні засоби – і вона працює над тим, аби їх було ще більше.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред