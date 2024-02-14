Magura знищила "Цезаря": у ГУР розкрили подробиці атаки на корабель РФ у Криму

Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами Magura V5 біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік від міста Алупка.

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Розвідники потопили великий десантний корабель ЧФ РФ / Колаж: Главред, фото: ВМФ РФ, скріншот

У середу, 14 лютого 2024 року, Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель Цезар Куніков Чорноморського флоту держави-агресора Росії.

Успішну місію здійснили спецпризначенці Групи 13 ГУР МО України, повідомляє пресслужба ГУР.

"Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами Magura V5 біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка", - йдеться в повідомленні.

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У підсумку "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.

"Символічно, що російський офіцер, ім'я якого назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому", - додали в ГУР.

Великий десантний корабель Цезар Куніков проєкту 775 - один із новітніх російських суден. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Використовувався Росією під час воєн проти Грузії, Сирії та України.

Дивіться відео - Розвідники показали, як потопили російський БДК "Цезар Куніков":

Довідка. Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типу) - український багатоцільовий надводний безпілотний човен, здатний виконувати різні функції: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, а також бойові завдання, передає Вікіпедія.

У листопаді 2022 року уряд України анонсував розробку українського бойового надводного безпілотника дальністю до 800 км.

Уперше човен презентовано на виставці International Defence Industry Fair (IDEF), яка проходила з 25 до 28 липня 2023 року в Стамбулі. 29 липня 2023 р. вийшов репортаж CNN, який став підтвердженням того, що катер-камікадзе типу Magura V5 вже існує не лише як виставковий зразок, а й як система, повністю готова до застосування.

1 лютого 2024 року шість безпілотників Magura V5 атакували російський ракетний катер "Івановець". Внаслідок атаки, катер затонув і загинули всі члени екіпажу (близько 40 осіб). Факт використання Magure V5 підтвердив глава Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов.

У Криму знищено БДК Цезар Куніков

14 лютого в Криму прогриміли вибухи. Їх чули жителі Ялти, Місхора й Алупки. Очевидці повідомляли про удар по російському великому десантному кораблю, який затонув. Також було зафіксовано польоти гелікоптерів Мі-8 і Ка-27. Імовірно, авіація злітала з метою проведення пошуково-рятувальної операції.

Пізніше джерела Української правди в ГУР заявили про знищення дронами БДК РФ Цезар Куніков в акваторії Чорного моря. Також у розвідці підтвердили, що корабель затонув. За попередніми даними, ніхто з екіпажу не врятувався.

"Судячи з усього, ніхто не врятувався, тому що пробоїна була великою і все сталося дуже швидко", - наголосили в розвідці.

Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив знищення великого десантного корабля окупаційних військ Росії в Чорному морі в окупованому Криму. БДК знищено бійцями ЗСУ спільно з підрозділами Головного управління розвідки Міноборони.

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