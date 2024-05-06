Розкрито радіус ударів ATACMS по Криму: під вогнем опиниться не тільки міст

Збройні сили України "працюватимуть" з логістикою російських окупантів.

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Україна готується до деокупації півострова / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, пресслужба флоту РФ

З отриманням далекобійних ракет, найперше ATAMCS до 300 км, Україна може завдавати ударів по ключових цілях РФ у Криму та за його межами, наприклад, по новій залізниці росіян у районі Приазовʼя, висловився директор благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтервʼю ТСН.

Чмут наголосив на важливості ударів по обʼєктах росіян в Криму, оскільки півострів для пропаганди Путіна є "символом" імперії: кожен удар по нього - це удар по самовпевненості Росії.

Кримський міст є одним зі стратегічних завдань України.

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"Керченський міст виконує справді важливу логістичну функцію. Його знищення - це одна з головних стратегічних задач України на даному етапі війни, яка мала би суттєво вплинути на можливість забезпечення і угрупування військ, і окупаційної адміністрації", - пояснив волонтер.

За його словами, з отриманням далекобійної зброї, в першу чергу ATACMS до 300 км разом з Taurus, "Нептун" та іншими засобами ураження, Україна зможе тримати під вогневим контролем залізницю, яку російські загарбники намагаються будувати через Приазовʼя до Криму.

"Плюс - аеродроми також знаходяться у зоні вогневого ураження, море фактично для росіян обмежене. За рахунок морських дронів ми можемо завдавати дуже ефективні точкові удари по плавзасобах", - висловився Чмут.

Чмут вважає, що "у якийсь момент Крим може стати як правобережжя Херсонщини".

"Коли росіяни не вийдуть, вони будуть вмирати, терпіти, їм буде дуже важко, прям дуже важко. Бо логістика, бо літаки збиваються, знищуються на аеродромах, бо літаками багато всього не забезпечити, бо морем буде багато всього не забезпечити, бо сушею буде багато всього не забезпечити. Це буде проблема. І це гарна точка, куди ми можемо докласти зусилля", - сподівається волонтер.

Хто такий Тарас Чмут Тарас Чмут - військовий аналітик, сержант резерву морської піхоти ВМСУ, волонтер, учасник російсько-української війни. Засновник "Українського мілітарного центру". Голова фонду "Повернись живим" (з 2020). Прослужив у морській піхоті 2,5 роки, був командиром взводу розвідки 137-го батальйону. Брав участь у боях під Широкиним і Павлополем. Звільнився з лав ЗСУ у 2017 році у званні сержанта, пише Вікіпедія.

ATACMS в Україні - головне

США вже вдруге передали Україні ATACMS до 300 км - вони увійшли до першого пакету нової допомоги на суму 1 млрд доларів.

Перші поставки цих ракет у березні 2024 року здійснювалися таємно і стали приємним сюрпризом навіть для Києва.

Зазначалося, що Вашингтон дозволив ними бити по об'єктах росіян у Криму. Раніше це було "червоною лінією" Адміністрації Байдена. Але терпець Сполучених Штатів, як писали ЗМІ, увірвався, коли Росія почала атакувати Україну та її критичну інфраструктуру північнокорейською "балістикою".

Відомо, що Україна вже застосувала ці ракети для щонайменше кількох ударів по живій силі окупантів на передовій - зокрема під час атаки на полігон загарбників у Луганській області.

Крім того, ЗМІ повідомляли про дивну пожежу на позиціях пускових установок "Іскандер-М" в Криму на тлі атаки ATAMCS на півострів.

ATACMS - основні характеристики / Инфографика Главреда

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