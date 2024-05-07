Не Кримський міст: у Зеленського назвали новий пріоритет для ударів ЗСУ

З початку 2023 року росіяни розпочали будівництво залізничної лінії поблизу тимчасово окупованого Маріуполя, що має з'єднати тимчасово окуповані Росією території із Ростовом і стати альтернативою Кримському мосту. Однак, вона може бути знищена, в разі удару по ній артилерійським снарядом дальністю від 70 до 80 кілометрів. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, це було б чудовим рішення.
Михайло Подоляк також зазначив, що станом на зараз значно зросло виробництво дронів в Україні та в країнах Східної Європи, що входять до "коаліції дронів". Крім того, збільшилось постачання далекобійних засобів ураження з країн-союзників до України.
Радник голови Офісу Президента підкреслив, що згідно з міжнародним правом Україна має повне право використовувати зброю для знищення інфраструктури ворога, включаючи як тимчасово окуповану територію нашої держави, так і територію Росії.
"Збільшуючи збройні можливості кількісно, ми зможемо це все (російську інфраструктуру – ред) знищувати, але пріоритетність тієї чи іншої цілі буде визначати Генеральний штаб", – сказав він.
Хто такий Михайло Подоляк
Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.
Будівництво залізниці через Маріуполь - удари військових об'єктах РФ
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти планують збудувати залізницю, що сполучатиме російський Ростов з тимчасово окупованими Маріуполем та Волновахою для вирішення питань військової та цивільної логістики. Про це 27 вересня 2023 року повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
У ніч на 2 травня в Росії сталися вибухи. У двох регіонах зафіксували роботу російських систем протиповітряної оборони через атаку безпілотників. В Орловській області пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, а в Курській області залишився без світла населений пункт. Про атаку дронів також повідомила влада Смоленської та Ростовської областей.
Також, 2 травня, в тимчасово окупованих Бердянську та Маріуполі сталися вибухи. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
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