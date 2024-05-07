УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Не Кримський міст: у Зеленського назвали новий пріоритет для ударів ЗСУ

Юрій Берендій
7 травня 2024, 18:25
246
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що пріоритетність цілей для удару Сил оборони визначає Генеральний штаб ЗСУ.
Не Кримський міст: у Зеленського назвали новий пріоритет для ударів ЗСУ
У Зеленського назвали новий пріоритет для ударів ЗСУ / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео, Телеграм-канал Сергія Братчука

З початку 2023 року росіяни розпочали будівництво залізничної лінії поблизу тимчасово окупованого Маріуполя, що має з'єднати тимчасово окуповані Росією території із Ростовом і стати альтернативою Кримському мосту. Однак, вона може бути знищена, в разі удару по ній артилерійським снарядом дальністю від 70 до 80 кілометрів. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, це було б чудовим рішення.

Михайло Подоляк також зазначив, що станом на зараз значно зросло виробництво дронів в Україні та в країнах Східної Європи, що входять до "коаліції дронів". Крім того, збільшилось постачання далекобійних засобів ураження з країн-союзників до України.

Радник голови Офісу Президента підкреслив, що згідно з міжнародним правом Україна має повне право використовувати зброю для знищення інфраструктури ворога, включаючи як тимчасово окуповану територію нашої держави, так і територію Росії.

відео дня

"Збільшуючи збройні можливості кількісно, ми зможемо це все (російську інфраструктуру – ред) знищувати, але пріоритетність тієї чи іншої цілі буде визначати Генеральний штаб", – сказав він.

Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Будівництво залізниці через Маріуполь - удари військових об'єктах РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти планують збудувати залізницю, що сполучатиме російський Ростов з тимчасово окупованими Маріуполем та Волновахою для вирішення питань військової та цивільної логістики. Про це 27 вересня 2023 року повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

У ніч на 2 травня в Росії сталися вибухи. У двох регіонах зафіксували роботу російських систем протиповітряної оборони через атаку безпілотників. В Орловській області пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, а в Курській області залишився без світла населений пункт. Про атаку дронів також повідомила влада Смоленської та Ростовської областей.

Також, 2 травня, в тимчасово окупованих Бердянську та Маріуполі сталися вибухи. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Михайло Подоляк
Реклама

Головне за день

Росія атакує вночі: у ЗСУ розкрили підготовку РФ до масованого удару по Україні

Росія атакує вночі: у ЗСУ розкрили підготовку РФ до масованого удару по Україні

18:35 Україна
Не Кримський міст: у Зеленського назвали новий пріоритет для ударів ЗСУ

Не Кримський міст: у Зеленського назвали новий пріоритет для ударів ЗСУ

18:25 Україна
Половина вибухнула в повітрі: РФ запускає несправні ракети від КНДР по Україні

Половина вибухнула в повітрі: РФ запускає несправні ракети від КНДР по Україні

18:23 Україна
Всі головні новини

Популярне

Хто буде за стареньким доглядати : Тоня Матвієнко здивувала фанатів звісткою про батька 62504

"Хто буде за стареньким доглядати": Тоня Матвієнко здивувала фанатів звісткою про батька

Зі стріляниною та бойкотом дипломатів: у Москві провели інавгурацію Путіна 58967

Зі стріляниною та бойкотом дипломатів: у Москві провели "інавгурацію" Путіна

Мер Кличко відверто відповів на запитання про стосунки з ексдружиною 36138

Мер Кличко відверто відповів на запитання про стосунки з ексдружиною

РФ несподівано зупинила штурм: у ЗСУ розповіли про зміну ситуації на фронті 13066

РФ несподівано зупинила штурм: у ЗСУ розповіли про зміну ситуації на фронті

Останні новини

18:35

Росія атакує вночі: у ЗСУ розкрили підготовку РФ до масованого удару по Україні

18:34

Сергій Стерненко. РФ погрожує Британії і готує ядерні навчанняВідеоблоги

18:25

Не Кримський міст: у Зеленського назвали новий пріоритет для ударів ЗСУ

18:23

Половина вибухнула в повітрі: РФ запускає несправні ракети від КНДР по Україні

18:18

Продюсер-путініст "Землян" відмовився платити за "підбиті" танки Abrams

Після інавгурації Путін нічого не змінюватиме і продовжить війну в Україні - ОгризкоПісля інавгурації Путін нічого не змінюватиме і продовжить війну в Україні - Огризко
17:36

Пішли ва-банк: "ударний кулак" РФ на Часів Яр буде готовий уже до кінця тижня - Коваленко

17:28

Штраф до 30 тисяч євро та рік в'язниці: чому у Франції не можна спати в машині

17:06

Відома українська співачка розповіла про тюремне ув'язнення

16:51

Був одним з наймолодших захисників "Азовсталі": на війні загинув Назарій Гринцевич

Реклама
16:48

Росіян відкинули на сході: у РФ колосальні втрати, названо напрямок

16:44

Син невиліковно хворий: відомий український комік поділився своєю історією

16:27

"Спортсмен - воїн": Кабаєва після інавгурації Путіна видала кровожерливу маячню про Олімпіаду

16:20

Задіяні "Іскандери" та авіація: Білорусь оголосила про проведення ядерних навчань

16:00

Експерт сказала, який TikTok-тренд має неймовірний вплив на волосся: мало хто про це знає

15:56

Мені б дуже хотілося: Стівен Кінг розповів, що Зеленському потрібно зробити з Путіним

15:40

Путін готує відставку Шойгу: дипломат розповів, хто замінить міністра оборони РФ

15:40

Допоможе і від мурах: як приготувати розчин від попелиці в домашніх умовах

15:36

Прослуховується iPhone: експерти розповіли, як розпізнати шпигунське ПЗ на телефоні

15:36

Що може зламатися в газовій колонці: як уберегти найважливішу для кухні річ

15:33

Alyona Alyona зухвало відповіла на хейт після падіння на сцені Євробачення-2024Відео

Реклама
15:20

"Є раби та царі": Огризко оцінив шанси на зміну влади в Росії

14:56

Зі стріляниною та бойкотом дипломатів: у Москві провели "інавгурацію" Путіна

14:39

Меладзе вийшов на сцену з коханою жінкою

13:59

Що буде, якщо не промивати пупок: як уникнути проблем із тілом

13:56

Зеленського, Буданова і Малюка намагалися вбити: СБУ викрила мережу змовниківФото

13:55

Домашні "ахнуть": унікальний рецепт приготування курячих крилець у колі на сковородіВідео

13:53

Потужний удар ЗСУ на півдні: десятки росіян "перемололи" разом із технікою

13:23

Євробачення-2024 перший півфінал: де дивитися виступ України - онлайн-трансляція

13:19

До міжнародного Дня HR-фахівців robota.ua проведе live-show "Ейчаріночка" новости компании

12:52

Знищено офіцерів РФ: ударом HIMARS обезголовлено полк "елітних" військ росіян

12:23

Справжній боягуз: путініст Кіркоров жорстко підставив Ані Лорак просто на сцені

12:04

Чим посипати картопляні кущі, щоб не було колорадського жука

12:04

Заморозки накриють більшість областей України: синоптик назвала дати

11:43

РФ несподівано зупинила штурм: у ЗСУ розповіли про зміну ситуації на фронті

11:42

Українці отримають нові бонуси: Швеція планує зміни для біженців

11:22

Приповзла до Путіна: Крістіна Орбакайте безкоштовно переспіває Аллу Пугачову в Кремлі

11:12

Люблю російську: зірка "Не родись красивою", яка народилася в Донецьку, підтримала окупантів

11:08

Дипломат сказав, якою хитрістю Путін стримує НАТО: "Успішно користується своїм блефом"

11:04

Перший півфінал Євробачення 2024: букмекери різко змінили ставки на Україну - рейтингВідео

10:49

"У РФ великі успіхи": екскомандир з Айдара назвав нову ціль окупантів

Реклама
10:27

Стан важкий: популярний російський співак опинився на лікарняному ліжку

10:25

Китайський гороскоп на завтра 8 травня: Коні - будьте обережні, Мавпам - сльози

10:07

Молодик у травні 2024: Скорпіонам - сумніви, Терезам - виконання бажань, Овнам - новини

09:55

"Метастази по всьому тілу": сестра Жанни Фріске програє боротьбу з раком

09:52

Загроза оточення Харкова: у Силах оборони назвали напрямок удару РФ – ЗМІ

09:44

Китай зобов’язався не продавати зброю Росії: Макрон зробив важливу заяву

09:27

Гороскоп на завтра 8 травня: Левам - флірт з колегою, Терези - зробіть те, що довго відкладали

09:03

"Він біля смітника": відомий український ведучий розніс Влада Яму

08:44

Сім країн ЄС відправлять своїх представників на "інавгурацію" Путіна – Reuters

08:40

Кірбі дав пораду Путіну, як захистити його війська в Україні

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЦерковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиГоловоломкиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти