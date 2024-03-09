Taurus - кращі для знесення Кримського мосту: експерт пояснив, чому їх не дають

Німеччина - друга після США країна за обсягами військової допомоги Україні, але там досі пам'ятають десятиліття співпраці з Росією, зазначив Лоуренс Фрідман.

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Ракети Taurus - потужніші і кращі для України, щоб знищити Кримський міст, - експерт / Колаж: Главред, фото: Taurus System, соцмережі

Далекобійні німецькі ракети Taurus найкраще підходять для того, щоб розтрощити Кримський міст. Берлін поки що не передає їх Києву - чекає, коли США дадуть Україні ATACMS, як було з танками, але адміністрація Байдена поки що на такий крок не йде. Про це заявив дослідник війни сер Лоуренс Фрідман.

В інтерв'ю Liga.net він розповів про те, що німецькі Taurus - кращі ракети, ніж британські та французькі Storm Shadow і Scalp, які вже передали Україні, з позиції ефективності удару по Кримському мосту.

За словами експерта, Німеччина не дає Україні Taurus через спогади про хороші економічні відносини з Росією в минулому та очікування першого кроку з боку США. Зокрема, Берлін чекає, що Штати, як було з танками, першими дадуть Україні далекобійні ATACMS, після чого вже буде хід німців.

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"Але досі є інерція. Для мене нелогічним виглядає їхній аргумент - боятися давати Taurus після того, як Велика Британія і Франція вже дали схожі ракети Storm Shadow і Scalp. Хоча німецькі - потужніші та кращі для України, щоб знищити Кримський міст", - наголосив Лоуренс Фрідман.

Коротко про Taurus / Інфографіка: Главред

Ракети Taurus для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти постачань Taurus Україні. Зокрема, він сказав, що таке рішення нібито може втягнути Берлін у війну з Росією.

Крім того, Шольц побоюється удару Україною ракетою Taurus по Москві. Однак канцлер ФРН також зазначив, що Німеччина постачає Києву більше зброї, ніж інші держави.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що Берлін не поставить Україні Taurus і не відправить свої війська на її територію. Мовляв, ФРН не хоче перетворитися на "партію війни".

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км. Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

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