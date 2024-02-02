Шість прямих влучань: Буданов розкрив деталі знищення ракетного катера РФ

Знищити російський ракетний катер "Івановець" українським військовим вдалося за допомогою морських дронів власного виробництва, повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
За його словами, було 6 прямих влучань у корпус ракетного катера РФ. Таку інформацію він розкрив у коментарі виданню TWZ.
Глава ГУР уточнив, що ракетний катер "Івановець" атакували морськими дронами українського виробництва MAGURA V5 бійці спецпідрозділу ГУР МО Group 13.
"Під час спеціальних заходів у період із 31 січня до 1 лютого відомство спланувало та здійснило знищення "Іваніовця" на рейді біля озера Донузлав. Під час знищення судна було здійснено шість прямих влучань морськими безпілотниками в його корпус. Унаслідок пошкодження корабель перекинувся на корму і затонув. За попередніми даними, пошуково-рятувальна операція противника не мала успіху", - додав Буданов.
Як уточнили в TWZ, один із дронів наблизився до російського ракетного катера з правого борту, але зробив різкий поворот ліворуч до його корми і уразив ціль. Другий дрон також атакував ліву частину катера, а третій - ближче до середини. На опублікованих кадрах видно, як російське судно починає йти під воду, що свідчить про успішну спецоперацію.
Що відомо про морські дрони MAGURA V5
MAGURA V5 - морський автономний безпілотний роботизований апарат V-типу. Багатоцільовий дрон української розробки, за даними The War Zone, може виконувати різні операції:
- спостереження;
- розвідка;
- патрулювання;
- пошуково-рятувальні роботи;
- протимінна боротьба;
- охорона морського флоту;
- виконання бойових місій.
Морський дрон має довжину 5,5 метра, а ширину - 1,5 метра. Він може розвивати крейсерську швидкість у 22 вузли (близько 40 кілометрів на годину), а максимальна - досягає 42 вузлів (близько 78 кілометрів на годину).
MAGURA V5 може подолати відстань у понад 800 кілометрів. MAGURA V5 також оснащений mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковим зв'язком.
Знищення ракетного катера "Івановець"
Нагадаємо, в ніч на 1 лютого ГУР провело операцію в окупованому Криму і знищило ракетний катер Чорноморського флоту РФ. Судно ворога "Івановець" отримало пошкодження внаслідок прямих влучань у корпус і затонуло.
Також втрату ракетного катера "Івановець" підтвердили провоєнні російські пабліки. Його знищили українські безпілотники. За офіційними даними, вдалося врятувати 32 окупантів, одного госпіталізували з важким пораненням, при цьому загальна кількість екіпажу "Івановця" становила 39 осіб.
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