Шість прямих влучань: Буданов розкрив деталі знищення ракетного катера РФ

Бійці ГУР провели спеціальні заходи на рейді біля озера Донузлав.

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Стали відомі подробиці знищення ракетного катера "Івановець" / Колаж: Главред, Фото: скріншот, mil.ru

Знищити російський ракетний катер "Івановець" українським військовим вдалося за допомогою морських дронів власного виробництва, повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

За його словами, було 6 прямих влучань у корпус ракетного катера РФ. Таку інформацію він розкрив у коментарі виданню TWZ.

Глава ГУР уточнив, що ракетний катер "Івановець" атакували морськими дронами українського виробництва MAGURA V5 бійці спецпідрозділу ГУР МО Group 13.

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"Під час спеціальних заходів у період із 31 січня до 1 лютого відомство спланувало та здійснило знищення "Іваніовця" на рейді біля озера Донузлав. Під час знищення судна було здійснено шість прямих влучань морськими безпілотниками в його корпус. Унаслідок пошкодження корабель перекинувся на корму і затонув. За попередніми даними, пошуково-рятувальна операція противника не мала успіху", - додав Буданов.

Як уточнили в TWZ, один із дронів наблизився до російського ракетного катера з правого борту, але зробив різкий поворот ліворуч до його корми і уразив ціль. Другий дрон також атакував ліву частину катера, а третій - ближче до середини. На опублікованих кадрах видно, як російське судно починає йти під воду, що свідчить про успішну спецоперацію.

Що відомо про морські дрони MAGURA V5

MAGURA V5 - морський автономний безпілотний роботизований апарат V-типу. Багатоцільовий дрон української розробки, за даними The War Zone, може виконувати різні операції:

спостереження;

розвідка;

патрулювання;

пошуково-рятувальні роботи;

протимінна боротьба;

охорона морського флоту;

виконання бойових місій.

Морський дрон має довжину 5,5 метра, а ширину - 1,5 метра. Він може розвивати крейсерську швидкість у 22 вузли (близько 40 кілометрів на годину), а максимальна - досягає 42 вузлів (близько 78 кілометрів на годину).

MAGURA V5 може подолати відстань у понад 800 кілометрів. MAGURA V5 також оснащений mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковим зв'язком.

Так виглядає український морський дрон MAGURA V5 / Скриншот

Знищення ракетного катера "Івановець"

Нагадаємо, в ніч на 1 лютого ГУР провело операцію в окупованому Криму і знищило ракетний катер Чорноморського флоту РФ. Судно ворога "Івановець" отримало пошкодження внаслідок прямих влучань у корпус і затонуло.

Також втрату ракетного катера "Івановець" підтвердили провоєнні російські пабліки. Його знищили українські безпілотники. За офіційними даними, вдалося врятувати 32 окупантів, одного госпіталізували з важким пораненням, при цьому загальна кількість екіпажу "Івановця" становила 39 осіб.

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