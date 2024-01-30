Болюча втрата для Путіна: Буданов розповів, коли знищать Кримський міст

Кирило Буданов зазначив, що Кримський міст буде знищено вже в цьому році, а російський диктатор Володимир Путін "з болем" прийме цю інформацію.

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Буданов розповів, коли знищать Кримський міст / Колаж Главред, фото: УНІАН, Telegram-канал Братчука

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов висловив надію, що незаконно збудований російськими окупантами Кримський міст буде знищений ще цього року. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

За його словами, в країні збільшується виробництво військової техніки та обладнання. Тому військові дії будуть продовжуватися та вибухи в глибокому тилу російських військ будуть тривати й надалі, а їх кількість буде зростати.

"Бавовна не зупиняється вже більше року. Слухайте, те, що його буде більше, теж правда. Тому що наша промисловість теж нарощує оберти. Плюс Міністертво стратегічної галузі промисловості значно наростило виробництво", — розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Буданов додав, що Кримський міст, що з'єднує тимчасово окупований Крим із материковою Росією обов'язково буде знищений.

"Палати йому немає чому, він має закінчити своє існування", - сказав голова ГУР.

Також Кирило Буданов висловив сподівання, що ця ворожа ціль буде знищена протягом поточного року.

Крім того, керівник військової розвідки оцінив ймовірну реакцію російського президента Володимира Путіна на такий розвиток подій. Зокрема, він відповів на питання, чи готовий керівник Кремля прийняти втрату Керченського моста і чи не розгляне варіант використання ядерної зброї.

"Та кого цікавить, чи готовий він, чи не готовий. Є об'єктивна реальність. Ви думаєте, що якщо б його запитали 24 лютого 2022 року, чи готовий він воювати кілька років, то він би сказав "та ну, ви що". Але є об'єктивна реальність. Неприємні речі, на жаль, стаються для обох сторін", - висловився Буданов.

Буданов закликав "не драматизувати ситуацію".

"Те, що це буде болісно (для Путіна, - ред.), - ймовірно. Сказати, що його схопить "припадок", - це не правда", - резюмував Буданов.

Вибухи в Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, вранці 30 січня, окупанти повідомили про збиття безпілотників над територією чотирьох областей Росії та тимчасово окупованого Криму. Цю інформацію оприлюднили російські пропагандистські ЗМІ, посилаючись на Міноборони РФ.

Після цього Збройні сили України підтвердили, що вранці 30 січня успішно атакували радіолокаційну станцію російських окупантів у Криму.

Як зазначив народний депутат України Богдан Яременко, Кримський міст буде знищений. Українські військові та спецслужби працюють у цьому напрямку. Міст є стратегічним військовим об'єктом, який заважає проведенню операцій на півдні.

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