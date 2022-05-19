Чим війна в Україні вигідна і корисна США: експерт дав відповідь

Війна в Україні США / Reuters

Одна з конспірологічних теорій говорить про те, що війна в Україні була вигідна США. Про це під час чату на Главреді сказав політичний експерт Тарас Загородній.

"Але насправді будь-яка розвинена країна війни, а тим більше в Європі, не хоче. Такі країни намагаються вирішувати будь-які суперечки і проблеми мирним шляхом. Однак, коли перейдена певна грань, розвинені країни будуть допомагати жертві агресії, але при цьому, природно, діяти в своїх інтересах", - говорить Загородній.

За словами експерта, в цій війні з Росією в України і США інтереси збігаються.

"Ми, перш за все, зацікавлені в тому, щоб вижила не просто країна, а українська нація. Оскільки щодо політики Кремля зрозуміло, що Росія веде проти українців війну на знищення. "Бізнес-план" у РФ наступний: захопити якомога більше української території, розстріляти неугодних українців, частину українського населення депортувати в Росію, в Сибір, а наші території заселити росіянами. Такий нахабний план Кремля на знищення українців. У Росії говорять відкрито: "Українців як нації не повинно існувати". Тобто це - геноцид", - сказав він.

Американська політика з часів президента США Вудро Вільсона відстоює певні цінності, каже експерт.

"Цінності Штатів в даній ситуації говорять, що так, як діє Росія щодо України, чинити не можна. Тому американське суспільство чинить колосальний тиск на адміністрацію Байдена з тим, щоб США допомагали Україні більше. Звичайно, є й інші питання, які паралельно США вирішують у цій війні, але вони другорядні. Так, наприклад, США прагнуть ліквідувати загрози з боку Росії Європі і всьому світу. У Штатах прекрасно розуміють: чим більшої поразки зазнає Росія, чим більшої шкоди їй буде завдано, тим менше буде потім проблем, пов'язаних з безпекою в Європі", - сказав він.

За словами Загороднього, війна в Україні консолідувала НАТО.

"Альянс був вже фактично на межі розпаду, в першу чергу, через незрозумілу політику Німеччини, яка йшла на співпрацю з авторитарними режимами, в тому числі Китаєм і Росією. Тепер НАТО знову виконує ту роль, заради якої його і створювали. При цьому Штати тепер змушують Німеччину більше витрачати на оборону. І німці збільшили бюджет на оборону в два рази після початку війни в Україні.

Також він зазначає, що у США є і економічні інтереси.

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"Наприклад, після введення ембарго на російські нафту і газ американські виробники нафти і газу отримають свій профіт від ситуації, що склалася. Однак набагато більший профіт в цій ситуації отримають представники Близького Сходу, які є виробниками нафти і газу, але не є спонсорами тероризму і не займаються війнами. У цьому випадку всім добре, і наші інтереси тут збігаються. Тим більше, що Україна повинна вийти на питання про вступ до НАТО. І ця перспектива тепер стає цілком реальною. Особливо коли ми звільнимо і повернемо під контроль всю свою територію, включаючи Крим і Донбас. Після цього питання про вступ України до НАТО може стояти гостріше, ніж про вступ України до Євросоюзу. Всіма цими можливостями Україна повинна скористатися і стати частиною західного світу, жити в цивілізованій країні, а не в тому мороці, який нам в якості альтернативи пропонує Росія", - сказав Загородній.

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Наступ РФ на Донбас

Спікер Банкової Олексій Арестович раніше сказав, що війська РФ працюють над переходом до оборони на всіх напрямках фронту. Окупанти намагаються зайняти позиції, на яких легше буде оборонятися. Спроби подальшого наступу проводяться тільки на Луганському та Ізюмському напрямках.

У НАТО вважають, що Україна змогла змінити хід подій на війні з РФ. Наступ окупантів у Донецькій та Луганській областях сповільнився. У Києва з часом є можливість повернути захоплені райони Донбасу і Криму.

Аналітики Американського Інституту досліджень війни припускають, що війська РФ, ймовірно, спробують утримати лінію на захід від міста Вовчанськ на Харківській області, щоб захистити постачання своїх військ. Рухатися там вони не можуть через невдачу на Ізюмському напрямку. Фахівці прогнозують, що в підсумку окупанти можуть залишити свої позиції в регіоні, а армія України піде в контрнаступ в районі Ізюма.

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