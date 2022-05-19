УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Чим війна в Україні вигідна і корисна США: експерт дав відповідь

19 травня 2022, 18:20

За словами експерта, в цій війні з Росією в України і США інтереси збігаються.

Армія США
Війна в Україні США / Reuters

Одна з конспірологічних теорій говорить про те, що війна в Україні була вигідна США. Про це під час чату на Главреді сказав політичний експерт Тарас Загородній.

"Але насправді будь-яка розвинена країна війни, а тим більше в Європі, не хоче. Такі країни намагаються вирішувати будь-які суперечки і проблеми мирним шляхом. Однак, коли перейдена певна грань, розвинені країни будуть допомагати жертві агресії, але при цьому, природно, діяти в своїх інтересах", - говорить Загородній.

За словами експерта, в цій війні з Росією в України і США інтереси збігаються.

"Ми, перш за все, зацікавлені в тому, щоб вижила не просто країна, а українська нація. Оскільки щодо політики Кремля зрозуміло, що Росія веде проти українців війну на знищення. "Бізнес-план" у РФ наступний: захопити якомога більше української території, розстріляти неугодних українців, частину українського населення депортувати в Росію, в Сибір, а наші території заселити росіянами. Такий нахабний план Кремля на знищення українців. У Росії говорять відкрито: "Українців як нації не повинно існувати". Тобто це - геноцид", - сказав він.

Американська політика з часів президента США Вудро Вільсона відстоює певні цінності, каже експерт.

"Цінності Штатів в даній ситуації говорять, що так, як діє Росія щодо України, чинити не можна. Тому американське суспільство чинить колосальний тиск на адміністрацію Байдена з тим, щоб США допомагали Україні більше. Звичайно, є й інші питання, які паралельно США вирішують у цій війні, але вони другорядні. Так, наприклад, США прагнуть ліквідувати загрози з боку Росії Європі і всьому світу. У Штатах прекрасно розуміють: чим більшої поразки зазнає Росія, чим більшої шкоди їй буде завдано, тим менше буде потім проблем, пов'язаних з безпекою в Європі", - сказав він.

За словами Загороднього, війна в Україні консолідувала НАТО.

"Альянс був вже фактично на межі розпаду, в першу чергу, через незрозумілу політику Німеччини, яка йшла на співпрацю з авторитарними режимами, в тому числі Китаєм і Росією. Тепер НАТО знову виконує ту роль, заради якої його і створювали. При цьому Штати тепер змушують Німеччину більше витрачати на оборону. І німці збільшили бюджет на оборону в два рази після початку війни в Україні.

Також він зазначає, що у США є і економічні інтереси.

читайте також"Нас чекає кардинальний перелом у війні": експерт розповів, що чекає Україну найближчим часом

"Наприклад, після введення ембарго на російські нафту і газ американські виробники нафти і газу отримають свій профіт від ситуації, що склалася. Однак набагато більший профіт в цій ситуації отримають представники Близького Сходу, які є виробниками нафти і газу, але не є спонсорами тероризму і не займаються війнами. У цьому випадку всім добре, і наші інтереси тут збігаються. Тим більше, що Україна повинна вийти на питання про вступ до НАТО. І ця перспектива тепер стає цілком реальною. Особливо коли ми звільнимо і повернемо під контроль всю свою територію, включаючи Крим і Донбас. Після цього питання про вступ України до НАТО може стояти гостріше, ніж про вступ України до Євросоюзу. Всіма цими можливостями Україна повинна скористатися і стати частиною західного світу, жити в цивілізованій країні, а не в тому мороці, який нам в якості альтернативи пропонує Росія", - сказав Загородній.

Дивіться онлайн новини Донбас

Наступ РФ на Донбас

Спікер Банкової Олексій Арестович раніше сказав, що війська РФ працюють над переходом до оборони на всіх напрямках фронту. Окупанти намагаються зайняти позиції, на яких легше буде оборонятися. Спроби подальшого наступу проводяться тільки на Луганському та Ізюмському напрямках.

У НАТО вважають, що Україна змогла змінити хід подій на війні з РФ. Наступ окупантів у Донецькій та Луганській областях сповільнився. У Києва з часом є можливість повернути захоплені райони Донбасу і Криму.

Аналітики Американського Інституту досліджень війни припускають, що війська РФ, ймовірно, спробують утримати лінію на захід від міста Вовчанськ на Харківській області, щоб захистити постачання своїх військ. Рухатися там вони не можуть через невдачу на Ізюмському напрямку. Фахівці прогнозують, що в підсумку окупанти можуть залишити свої позиції в регіоні, а армія України піде в контрнаступ в районі Ізюма.

Читайте також:

війна в Україні Тарас Загородній війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:29

РФ провалила головну мету в Україні, але не виключений реванш: несподіваний прогноз НАТО

19:24

"Матеріальні люди наближені до пекла": екстрасенс розповів, що чекає Лорак і ПовалійВідео

19:19

Останній цвях у труну СРСР-2: чому Німеччина і Франція гальмують вступ України до ЄСПогляд

19:16

Друга дочка Меладзе зібралася заміж

19:08

Україні потрібно $15 млрд, щоб закрити потреби бюджету на літо: Шмигаль звернувся до країн Заходу

Реклама
18:58

Рашисти влаштували штурм на Донбасі: отримали по зубах від ЗСУ і відповзли з втратамиВідео

18:33

"Все може закінчитися і завтра": експерт розповів, коли чекати контрнаступу ЗСУ по всіх фронтах

18:31

Справи Путіна зовсім погані – на горизонті замаячила поразка Росії у війніПогляд

18:25

Окупанти кинули своїх моряків помирати в морі: деталі потужного удару ЗСУ на ЗміїномуВідео

18:23

МВС про роздачу повісток усім підряд: "досить ганебної самодіяльності"

18:20

Чим війна в Україні вигідна і корисна США: експерт дав відповідьВідео

18:07

Полякова жорстко взяла в облогу Федишин за нову скандальну заявуВідео

17:59

Однорічна дитина померла після звірячого зґвалтування: нові факти про дикість окупантівВідео

17:26

Берег Сіверського Донця став кладовищем для 485 окупантів та 70 одиниць технікиВідео

17:25

Чекайте на погодні "сюрпризи": українців здивували прогнозом на літо-2022Відео

17:20

Перемога України і остання війна Росії: у Зеленського назвали план підтримки для КиєваВідео

17:14

Гороскоп на літо 2022: чого очікувати водним знакам зодіаку-проблеми, подорожі або щастя в любові

17:10

Прикмети на 20 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

17:04

На Волині хлопчик молився, щоб від хвороби Путіна ніхто не підібрав ліків: Мережу підкорило відео

16:57

Пекло в Ізюмі: рашисти зґвалтували трьох дев'ятирічних дівчаток на очах у матеріВідео

Реклама
16:51

"Вона патріот і громадянин Росії": Лев Лещенко назвав причину втечі Пугачової в Ізраїль

16:51

Чи дадуть Україні озброєння, здатні завдавати ударів по території РосіїПогляд

16:45

Маніпулює голодом: РФ поставила світу нахабний ультиматум

16:35

Секретар РНБО Данилов розповів, як змінилася допомога союзників України за час війниВідео

16:34

Віталій Портников. Українці повернуть Крим і ДонбасВідеоблоги

16:30

ЗСУ виходять на держкордон на Харківщині: рашистів вибили з 23-х населених пунктівВідео

16:18

Україна в ЄС, поза НАТО і договір з РФ щодо Криму та Донбасу: Італія подала в ООН "мирний план"Відео

16:00

Хрусткий рол з лаваша з грибною начинкою: найсмачніший рецепт за 5 хвилинВідео

15:59

Ціни на АЗС рекордно злетіли: подорожчав бензин, дизель і автогазВідео

15:53

"Це не питання кількох місяців або років": Шольц заявив, що для України "немає короткого шляху в ЄС"

15:44

"Прилетів уїдливий відповідь": Боня виклала не найкраще фото Собчак у Каннах

15:42

УЗ скаржиться на сотні гниючих окупантів - Росія не хоче їх забиратиВідео

15:33

Рашисти в паніці: партизани влаштували вибухи в Мелітополі, Арестович розповів подробиціВідео

15:30

Забирати авто у п'яних водіїв і віддавати їх ВСУ: у Раду внесли законопроектВідео

15:16

21-річний окупант на суді попросив вибачення у жінки за вбивство її чоловіка: вона відповіла

15:12

"Ізолювали від гурту": після концерту Шевчука до нього за лаштунки прийшли силовики

14:51

Україна мобілізує всі ресурси для реалізації плану відновлення країни — Кубраков

14:44

Армія України відбила всі атаки військ РФ на Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямкахВідео

14:41

СБУ затримала брата скандального Олега Царьова, який планував диверсії на ДніпропетровщиніВідео

14:37

Молодик в червні 2022: що потрібно робити, щоб залучити удачу і благополуччя

Реклама
14:33

23 травня 2+2 покаже благодійний матч Героїв Інтеграції на підтримку України

14:31

Не кораблями єдиними: новітній російський військовий супутник згорів в атмосфері

14:00

У Львові врятували 15-річну харків'янку, яка потрапила під обстріл фосфорними бомбами

14:00

"Нам байдуже, скільки знищувати країн": у РФ пригрозили світу ядерною війноюВідео

13:56

Експерт пояснив, чому путінський бліцкриг в Україні жорстоко провалився

13:46

Люди зі сталі і боягузтво Німеччини: чому Україна повинна вистояти у війні з РосієюПогляд

13:40

Не давати козирів Путіну: Україна вимагає від Європи конкретики щодо вступу до ЄСВідео

13:13

Кремлівський "фюрер" засмутив свою "Єву Браун": стосунки Кабаєвої та Путіна дали тріщину

13:00

Гороскоп на завтра 20 травня 2022: Левам – сімейні проблеми, Стрільцям - здійснення бажань, Рибам - вороги

12:58

У Черкасах зробили бойову вишиванку для української армії: яскраві фото

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти