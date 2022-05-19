Коли війська окупантів в Україні видихнуться: прогноз військового експерта / ua.depositphotos.com

Війська російських окупантів в Україні остаточно "видихнуться" (в першу чергу на Ізюмському напрямку) вже через кілька діб. Таку думку висловив у черговому коментарі відомий військовий експерт Олег Жданов.

Наступальні дії неможливо вести місяць поспіль без перепочинку-необхідно періодично займатися поповненням резервів, каже фахівець.

За словами Жданова, війська російських окупантів, які знаходяться на українській території, сильно понівечені і виснажені.

"Мій аналіз говорить про те, що ще три-чотири дні, і російські війська видихнуться навіть на Ізюмському напрямку. Неможливо місяць поспіль вести наступальні дії, треба поповнювати резерви і заповнювати втрати. А такого поповнення немає.",- сказав він.

Жданов зазначив, що командування українських військ вчасно зловило момент виснаження сил противника і контрударом збило потенціал окупантів до наступу.

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Нагадаємо, раніше російський воєначальник, заступник командувача військами РФ в Центральному військовому окрузі Рустам Міннекаєв заявляв, що Росія збирається окупувати Донбас, південні регіони України і створити коридор у вже захоплений Крим.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович вважає, що вже у середині червня армія України може перейти в контрнаступ на захоплені військами Росії позиції. До кінця травня-початку червня українські підрозділи повинні отримати важке озброєння від Заходу, яке призначене для реалізації такої мети.

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