Експерт пояснив, чому путінський бліцкриг в Україні жорстоко провалився / Фото УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін і його оточення винні в тому, що російська армія зазнала краху в плані бліцкригу під час війни з Україною. Про це заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній, відповідаючи на запитання читача під час чату на Главреді.

"Причина полягає в тому, що російська влада повірила в казки, які сама ж і складала. Головним "казкарем" є сам Путін: що він хотів чути, то йому і говорили. Ось він і чув, що Україна – це недодержава, що українців як народу не існує, що українці – це ті ж росіяни, але зіпсовані", ‒ сказав він.

Причому навіть деякі з російських офіцерів, каже Загородній, попереджали про те, що бліцкриг проти України неможливий. Але диктатор Путін і його оточення нічого не захотіли слухати.

"Втім, були спроби донести до Путіна, що все не так, як він думає. Була стаття полковника Ходоренка в "Независимой газете " – "прогнози кровожерливих політологів". У цій статті він, з точки зору військового професіонала, все розклав. Він пояснив, що ніякого "Києва за два-три дні" не буде. Він вказав на те, що у Кремля немає політичних цілей, і не ясно, що він збирається робити з цими територіями, а також попередив, що такими діями Росія тільки мобілізує проти себе весь західний світ, і Україні почнуть необмежено постачати зброю. Тобто в Росії звучали здорові думки, але вони не були почуті в Кремлі, простому що головна особа держава нічого подібного чути не хоче", - говорить він.

Зрештою, як пояснює Загородній, Путін і його опричники стали жертвами власної пропаганди.

"Так що російська влада занадто повірила в свої казки. Плюс-традиційна російська зарозумілість, віра в своє месіанство, її традиційне переконання, що українці – це не люди, і росіяни можуть робити все, що хочуть. Ось російська влада і стала жертвою власної пропаганди, риторики і зарозумілого ставлення до світу. Ось вона і потрапила в пастку. Крім того, нинішній фашизм росіян ще раз показує, що фашизм не був знищений в Німеччині – він пішов в Росію", ‒ підсумував він.

читайте такожПутін у пастці, Україна звільнить всі захоплені РФ території до кінця року-Тарас Загородній

Нагадаємо, раніше ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) звернувся до російського диктатора Володимира Путіна через провал армії РФ на війні з Україною.

Гіркін вимагає від господаря Кремля показати голову того, через кого Росія зазнала краху.

"Покажіть голову того, хто дав вам абсолютно неправдиву інформацію про ситуацію в Україні, завдяки якій ви [втратили] (нецензур.) золоті дні, коли міг бути здійснений бліцкриг. Його ви не зробили саме тому, що у вас помилкове уявлення про оперативну обстановку в Україні. Голову покажіть! Одну хоча б", - сказав терорист.

Гіркін додав, що якщо Росія не займеться кадрами, то програє війну. Він припустив, що деяких з керівництва країни така ситуація влаштує.

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