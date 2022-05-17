Військовий експерт пояснив, захоплення якого міста вирішить долю битви за Донбас

Військовий експерт пояснив, що захоплення якого міста вирішить долю битви за Донбас / колаж УНІАН і Генштаб

Долю битви ЗСУ з окупантами за Донбас вирішить контроль над містом Вовчанськ, яке знаходиться в Харківській області біля кордону з країною-агресором. Про це в ефірі телевізійного марафону заявив офіцер Армії оборони Ізраїлю і військовий експерт Ігаль Левін в ефірі єдиного телемарафону.

Як каже фахівець, місто Вовчанськ є одним з тих пунктів, через які проходять логістичні артерії і угруповання, які наступають на частини сходу України ‒ якраз в районі міста Ізюм.

"У росіян там всього дві логістичних артерії, дві лінії. Якщо ви їх контролюєте, то фактично ви далі вирішуєте долю так званої битви за Донбас. Тому що не дозволяєте ворогові здійснювати доставку техніки, постачання, людських ресурсів і так далі", ‒ зазначив він.

За словами Левіна, якщо Вовчанськ буде під контролем ЗСУ, то окупанти в такому випадку можуть зібрати у Ізюма скільки завгодно сил. Але все одно українська армія перетворить їх "на величезну масу розбитого заліза і мертвих людей".

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Нагадаємо, раніше російський воєначальник, заступник командувача військами РФ в Центральному військовому окрузі Рустам Міннекаєв заявляв, що Росія збирається окупувати Донбас, південні регіони України і створити коридор у вже захоплений Крим.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович вважає, що вже у середині червня армія України може перейти в контрнаступ на захоплені військами Росії позиції. До кінця травня-початку червня українські підрозділи повинні отримати важке озброєння від Заходу, яке призначене для реалізації такої мети.

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