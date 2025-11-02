В Україну прийде друге 'бабине літо': коли чекати на аномально теплу погоду

Синоптик сказав, що температура буде вищою навіть за кліматичну норму.

Прогноз погоди на тиждень / фото: ua.depositphotos.com

Погода в Україні у перший тиждень листопада буде теплою та комфортною. Середні показники температури повітря виявляться суттєво вищими за кліматичну норму. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, протягом тижня погодні умови в нашій країні визначатиме область підвищеного атмосферного тиску та переважання антициклональної циркуляції.

"Над більшою частиною Європи, у тому числі й на території України пануватимуть теплі повітряні маси, за рахунок чого середні показники температури повітря виявляться суттєво вищими за кліматичну норму, особливо в південних та західних областях", - наголосив він.

Синоптик додав, що дощів буде мало, а основна їх частина випадатиме у західних, інколи північних та центральних областях.

"Таким чином, майбутні дні з гарною комфортною погодою можна з упевненістю назвати другим "бабиним літом", яке виявиться значно тривалішим та сонячним порівняно з короткими періодами тепла, які спостерігалися у жовтні", - підкреслив Кібальчич.

Погода в Україні 3 листопада

У понеділок, 3 листопада, на всій території України спостерігатиметься тепла та суха погода, без опадів і лише у другій половині дня на крайньому заході країни пройдуть невеликі дощі.

Температура повітря вночі становитиме +4…+10 градусів, вдень +10…+15 градусів, на крайньому заході, у Криму та на Одещині +16…+21 градусів.

Погода 3 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні 4 листопада

У вівторок, 4 листопада, дощі пройдуть у західній частині країни, вдень також місцями у Київській та Чернігівській областях. На решті території України утримається тепла та суха погода.

Температура повітря вночі очікується в діапазоні +3…+10 градусів, вдень +8…+14 градусів, у південних регіонах та Криму +12…+17 градусів.

Погода 4 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні 5 листопада

У середу, 5 листопада, хмарна та нестійка погода з невеликими дощами прогнозується у західних, центральних та південних областях. На півночі та сході буде переважно без опадів.

Температура повітря вночі становитиме +3…+9 градусів, вдень +7…+13 градусів.

Погода 5 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні 6 листопада

У четвер, 6 листопада, під впливом антициклону у всіх регіонах нашої країни прогнозується тепла погода, без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями можливий туман.

Температура вночі очікується в межах +3...+9 градусів, вдень +11...+16 градусів, у південних та західних регіонах +13...+18 градусів.

Погода в Україні 7 листопада

У п'ятницю, 7 листопада, утримається комфортна погода по всій території України. Опадів не передбачається.

Температура вночі становитиме +3…+9 градусів, вдень +11…+16 градусів, у південних та західних регіонах місцями +17…+18 градусів.

Погода на вихідних

На вихідних, 8 та 9 листопада, під впливом антициклону та на фоні високого тиску продовжиться період аномально теплої та сухої погоди у всіх регіонах України.

Температура повітря в нічний час становитиме +2…+8 градусів, вдень +10…+16 градусів, на крайньому півдні та Закарпатті місцями +17…+18 градусів.

Циклон і антициклон / Інфографіка: Главред

Якою буде погода у листопаді

Начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталя Птуха говорила, що погода в Україні в листопаді буде контрастною. Місяць буде морозним і сніжним.

"Сподіваємося, що перша декада листопада все ж таки буде ще без морозів. У принципі, листопад такий місяць, коли вже можуть бути й морози, але поки що бачимо, що початок місяця буде більш комфортний", - підкреслила вона.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики оголосили штормове попередження в Україні на 2 листопада, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей. Там буде сильний туман з видимістю 200-500 м.

Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що новий місяць року, на який завжди чи не найбільше нарікань за його хмарність, вирішить підкоректувати свій імідж та подарує українцям по-справжньому теплу погоду та навіть із сонечком.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

