В Україну прийде друге 'бабине літо': коли чекати на аномально теплу погоду

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода впродовж тижня
- Коли настане друге "бабине літо"
Погода в Україні у перший тиждень листопада буде теплою та комфортною. Середні показники температури повітря виявляться суттєво вищими за кліматичну норму. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.
За його словами, протягом тижня погодні умови в нашій країні визначатиме область підвищеного атмосферного тиску та переважання антициклональної циркуляції.
"Над більшою частиною Європи, у тому числі й на території України пануватимуть теплі повітряні маси, за рахунок чого середні показники температури повітря виявляться суттєво вищими за кліматичну норму, особливо в південних та західних областях", - наголосив він.
Синоптик додав, що дощів буде мало, а основна їх частина випадатиме у західних, інколи північних та центральних областях.
"Таким чином, майбутні дні з гарною комфортною погодою можна з упевненістю назвати другим "бабиним літом", яке виявиться значно тривалішим та сонячним порівняно з короткими періодами тепла, які спостерігалися у жовтні", - підкреслив Кібальчич.
Погода в Україні 3 листопада
У понеділок, 3 листопада, на всій території України спостерігатиметься тепла та суха погода, без опадів і лише у другій половині дня на крайньому заході країни пройдуть невеликі дощі.
Температура повітря вночі становитиме +4…+10 градусів, вдень +10…+15 градусів, на крайньому заході, у Криму та на Одещині +16…+21 градусів.
Погода в Україні 4 листопада
У вівторок, 4 листопада, дощі пройдуть у західній частині країни, вдень також місцями у Київській та Чернігівській областях. На решті території України утримається тепла та суха погода.
Температура повітря вночі очікується в діапазоні +3…+10 градусів, вдень +8…+14 градусів, у південних регіонах та Криму +12…+17 градусів.
Погода в Україні 5 листопада
У середу, 5 листопада, хмарна та нестійка погода з невеликими дощами прогнозується у західних, центральних та південних областях. На півночі та сході буде переважно без опадів.
Температура повітря вночі становитиме +3…+9 градусів, вдень +7…+13 градусів.
Погода в Україні 6 листопада
У четвер, 6 листопада, під впливом антициклону у всіх регіонах нашої країни прогнозується тепла погода, без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями можливий туман.
Температура вночі очікується в межах +3...+9 градусів, вдень +11...+16 градусів, у південних та західних регіонах +13...+18 градусів.
Погода в Україні 7 листопада
У п'ятницю, 7 листопада, утримається комфортна погода по всій території України. Опадів не передбачається.
Температура вночі становитиме +3…+9 градусів, вдень +11…+16 градусів, у південних та західних регіонах місцями +17…+18 градусів.
Погода на вихідних
На вихідних, 8 та 9 листопада, під впливом антициклону та на фоні високого тиску продовжиться період аномально теплої та сухої погоди у всіх регіонах України.
Температура повітря в нічний час становитиме +2…+8 градусів, вдень +10…+16 градусів, на крайньому півдні та Закарпатті місцями +17…+18 градусів.
Якою буде погода у листопаді
Начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталя Птуха говорила, що погода в Україні в листопаді буде контрастною. Місяць буде морозним і сніжним.
"Сподіваємося, що перша декада листопада все ж таки буде ще без морозів. У принципі, листопад такий місяць, коли вже можуть бути й морози, але поки що бачимо, що початок місяця буде більш комфортний", - підкреслила вона.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптики оголосили штормове попередження в Україні на 2 листопада, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей. Там буде сильний туман з видимістю 200-500 м.
Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що новий місяць року, на який завжди чи не найбільше нарікань за його хмарність, вирішить підкоректувати свій імідж та подарує українцям по-справжньому теплу погоду та навіть із сонечком.
Читайте також:
- Гороскоп на завтра 3 листопада: Близнюкам - подарунок, Скорпіонам - критика
- Гороскоп на тиждень з 3 по 9 листопада: Раки отримають пораду, Терезам - шанс
- Гороскоп Таро на тиждень з 3 по 9 листопада: Тельцям - нове, Ракам - важливе рішення
Про персону: Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред