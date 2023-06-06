"Придумують різні дурниці": Данилов розпік Пєскова за брехню про підрив ГЕС

Україна не має ніякого відношення до підриву Каховської ГЕС - секретар РНБО Олексій Данілов назвав нісенітницею заяви Кремля про нібито українську диверсію.

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Олексій Данілов вступив з Дмитром Пєсковим в заочну перепалку / колаж Главред, фото УНІАН

Україна не має ніякого відношення до підриву Каховської ГЕС, а заяви кремлівського спікера Пєскова є дурницями. Про це Секретар РНБО Олексій Данілов заявив у ефірі національного телемарафону.

"Вони захлинаються від злоби, що не можуть вирішити питання військовим шляхом. І тому зараз придумують різні дурниці, які не мають ніякого підтвердження. По-перше, ГЕС була повністю під контролем російських окупантів, російських терористів ще з березня, на жаль, минулого року. Там не було жодного нашого військового або наших представників, тому, про що волає ця людина (прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков - Главред), мені складно сказати. Але я вже звик, коли ця людина з вусами починає щось розповідати, якусь нісенітницю для того, щоб виправдати ту агресію, яку вони здійснюють по відношенню до нашої країни", - сказав він.

Данілов також підтвердив озвучену радником керівника ОП Андрієм Єрмаком інформацію, що підрив на Каховській ГЕС влаштували солдати 205-ї мотострілецької бригади армії російських окупантів.

"Звичайно, саме вони перебували і контролювали ситуацію до 2 годин 50 хвилин сьогоднішнього дня, того часу, коли вони зробили цей підрив, цей терористичний акт по відношенню не тільки до нашої країни, а до Всесвіту", – підсумував секретар РНБО.

Росія підірвала Каховську ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом).

Дивіться відео про те, як окупанти повністю знищили Каховську ГЕС:

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