'РФ обходить санкції': Зеленський зібрав важливу нараду та пообіцяв потужні кроки

Український гарант підкреслив, що Росії вдається використовувати технології світу через мережу постачальників і обходити міжнародні санкційні режими.

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Росії вдається обходити міжнародні санкції / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Президент Володимир Зеленський у неділю провів спеціальну нараду щодо санкцій проти країни-агресорки Росії. Україна зробить потужні кроки, щоб перекрити всі напрямки, якими Москва може обходити санкції. Про це глава держави сказав під час свого вечірнього відеозвернення.

"Сьогодні провів спеціальну нараду щодо санкцій. ГУР, Служба зовнішньої розвідки, уряд, Офіс. Дуже детально проаналізували, як Росія обходить санкції та хто їй допомагає. Різні країни, різні компанії, без яких Росія не змогла б виробляти засоби терору, зокрема ракети", - зазначив Зеленський.

Український гарант підкреслив, що державі-терористу вдається використовувати технології світу через мережу постачальників і обходити міжнародні санкційні режими.

"Ми бачимо кожен напрямок обходу наявних санкцій, кожну країну, чия територія або юрисдикція, чиї громадяни використовуються Росією для продовження терору. І ми маємо закрити всі такі напрямки – разом із партнерами, – щоб не було в російських ракетах, у російській зброї продукції вільного світу. Необхідні кроки будуть", - додав президент.

Санкції проти РФ

Раніше Володимир Зеленський запровадыв санкції РНБО проти двох сотень людей, пов'язаних з Російською Федерацією. Президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.

Також раніше Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти країни-агресора РФ. До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу, в тому числі і тих, хто відповідальний за депортацію українських дітей.

Окрім того, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати Америки введуть нові антиросійські санкції. Зокрема, вони передбачають експортні обмеження. Також обмеження введуть для боротьби з російською дезінформацією.

Дивіться відео Главреда про посилення санкційного тиску на Росію:

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