У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС

РосЗМІ з посиланням на екстрені служби пишуть, що на Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

https://glavred.net/ukraine/v-set-popali-kadry-podryva-okkupantami-kahovskoy-ges-10475806.html Посилання скопійоване

Момент вибуху на Каховській ГЕС потрапив на відео / скріншот

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Момент вибуху потрапив на відео.

За даними ЗМІ, крім дамби, росіяни підірвали турбіни й генератори Каховської ГЕС.

РосЗМІ з посиланням на екстрені служби пишуть, що на Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

Повідомляється, що Нову Каховку і прибережні села вже підтоплює.

Дамба Каховської ГЕС / скріншот

Нову Каховку вже підтоплює / скріншот

Оголошено евакуацію місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення.

Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо - він окупований.

Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін повідомив, що критичного рівня вода досягне за 5 годин.

Дивіться відео - Момент вибуху на Каховській ГЕС:

Загроза підриву Росією Каховської ГЕС

Президент Володимир Зеленський 20 жовтня 2022 року заявив, що Київ має інформацію про плани країни-агресора Росії щодо підриву дамби Каховської ГЕС. За словами глави держави, внаслідок цього теракту можуть постраждати сотні тисяч людей. Якщо загарбники на це підуть, в зоні затоплення ризикують опинитися 80 населених пунктів, включаючи Херсон.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов говорив, що Росія замінувала Каховську ГЕС ще у квітні 2022 року.Якщо станеться її підрив окупантами, трапиться екологічна катастрофа. Може затопити Лівобережжя Херсонщини.

Дивіться відео - Окупанти підірвали Каховську ГЕС:

Інші новини: