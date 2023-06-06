У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Момент вибуху потрапив на відео.
За даними ЗМІ, крім дамби, росіяни підірвали турбіни й генератори Каховської ГЕС.
РосЗМІ з посиланням на екстрені служби пишуть, що на Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.
Повідомляється, що Нову Каховку і прибережні села вже підтоплює.
Оголошено евакуацію місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення.
Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо - він окупований.
Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін повідомив, що критичного рівня вода досягне за 5 годин.
Дивіться відео - Момент вибуху на Каховській ГЕС:
Загроза підриву Росією Каховської ГЕС
Президент Володимир Зеленський 20 жовтня 2022 року заявив, що Київ має інформацію про плани країни-агресора Росії щодо підриву дамби Каховської ГЕС. За словами глави держави, внаслідок цього теракту можуть постраждати сотні тисяч людей. Якщо загарбники на це підуть, в зоні затоплення ризикують опинитися 80 населених пунктів, включаючи Херсон.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов говорив, що Росія замінувала Каховську ГЕС ще у квітні 2022 року.Якщо станеться її підрив окупантами, трапиться екологічна катастрофа. Може затопити Лівобережжя Херсонщини.
Дивіться відео - Окупанти підірвали Каховську ГЕС:
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