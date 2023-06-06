Підрив окупантами Каховської ГЕС: пік затоплення очікується до полудня - ОДА

Керівник Херсонської облдержадміністрації Олесандр Прокудін повідомив, що пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом). Про це він написав на своєму каналі в месенджері Telegram.
"Російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення", — підтвердили представники "Оперативного командування "Південь"".
Як пишуть чиновники, в правобережних районах міста Херсон і сіл, де очікується затоплення, оголошено про евакуацію автобусами.
Зокрема, згідно з оголошенням МВС, загрозі затоплення будуть схильні населені пункти:
- Миколаївка,
- Ольгівка,
- Львово,
- Тягинка,
- Понятівка,
- Іванівка,
- Токарівка,
- Понятівка,
- Придніпровський,
- Садовий,
- частково-мікрорайон Корабел міста Херсон.
Українська влада також закликала жителів окупованої лівобережної частини Херсонщини подбати про свою безпеку.
"Росіяни підірвали частину конструкції Каховської ГЕС і використовують чергову карту техногенного шантажу для того, щоб тиснути на сили оборони і України. Не в силах чекати, звідки піде контрнаступ, вони намагаються спровокувати певну ситуацію", — заявила керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, коментуючи підрив росіянами Каховської ГЕС.
Як написали представники Херсонської міської військової адміністрації, мікрорайон Корабел в Херсоні знеструмлений, незабаром також відключать газ.
Загроза підриву Росією Каховської ГЕС
Президент Володимир Зеленський 20 жовтня 2022 року заявив, що Київ має інформацію про плани країни-агресора Росії щодо підриву дамби Каховської ГЕС. За словами глави держави, внаслідок цього теракту можуть постраждати сотні тисяч людей. Якщо загарбники на це підуть, в зоні затоплення ризикують опинитися 80 населених пунктів, включаючи Херсон.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов говорив, що Росія замінувала Каховську ГЕС ще у квітні 2022 року.Якщо станеться її підрив окупантами, трапиться екологічна катастрофа. Може затопити Лівобережжя Херсонщини.
Дивіться відео - окупанти підірвали Каховську ГЕС:
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