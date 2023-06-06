Підрив Каховської ГЕС: Зеленський терміново скликає засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 6 червня, скликає екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС в Херсонській області. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Президент України Володимир Зеленський у зв'язку з підривом дамби Каховського водосховища ухвалив рішення про проведення екстреного засідання РНБО України", - написав він у Twitter.
Тим часом глава держави заявив, що "російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують всьому світу, що їх потрібно вигнати з кожного куточка української землі".
"Жодного метра не можна їм залишати, тому що кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ні водою, ні ракетами, ні чим завгодно терористам не вдасться зупинити Україну", - написав Зеленський у Telegram.
Є загроза для Запорізької АЕС
Тим часом глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що через підрив Каховської ГЕС є загроза для Запорізької АЕС.
"Каховська ГЕС. Черговий військовий злочин російських терористів. Це екоцид. Росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсона і в Криму, можливе знищення частини населених пунктів і біосфери. Також їхні дії становлять загрозу для ЗАЕС", - написав Єрмак у Telegram.
Глава ОП додав, що влада працює як центральна, так і регіональна. Безпека людей сьогодні - пріоритет.
Зеленський і Єрмак опублікували кадри з Каховської ГЕС після підриву, влаштованого окупантами.
Дивіться відео Офісу президента про підрив російськими окупанатами Каховської ГЕС:
Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС
Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС.
Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін підтвердив підрив Каховської ГЕС. Він повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення.
Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо - він окупований.
За словами Прокудіна, критичного рівня вода досягне за 5 годин.
За даними ЗМІ, крім дамби, росіяни підірвали турбіни й генератори Каховської ГЕС.
РосЗМІ з посиланням на екстрені служби пишуть, що на Каховській ГЕС зруйновані 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.
Повідомляється, що Нову Каховку і прибережні села вже підтоплює.
Дивіться відео - окупанти підірвали Каховську ГЕС:
Інші новини: