Підривом Каховської ГЕС терористам не вдасться зупинити Україну - Зеленський

Сьогодні, 6 червня, Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС.
Президент України Володимир Зеленський 6 червня прокоментував підрив росіянами Каховської ГЕС та наголосив, що російським терористам не місце у цивілізованому світі.
"Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі", - йдеться у заяві глави держави у Telegram.
Президент також наголосив, що росіянам не можна залишати жодного метра землі, бо кожен метр вони використовують для терору.
"Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну", - зазначив він.
Дивіться відео про те, як окупанти підірвали Каховську ГЕС:
Окупанти підірвали Каховську ГЕС
Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.
У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.
В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом).
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