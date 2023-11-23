Польські фермери хочуть цілодобово блокувати кордон з Україною до січня

Польські фермери, які приєдналися до блокади перевізників на кордоні з Україною, планують продовжити свій протест до 3 січня.
Як повідомляє видання Wiadomosci Rolnicze Polska, що спочатку вони планували блокувати перетин кордону до суботи, але тепер заявляють, що блокада триватиме 24 години на добу до 3 січня.
"Ми продали кукурудзу дуже дешево, втрачаємо 2 тисячі злотих на кожному гектарі. Витрати на гектар становлять 5,5 тис. злотих, а ми отримали лише 3,3 тис. Кредити ліквідності, які певною мірою нас підтримували, були відкликані, щоб ми могли продовжувати функціонувати як фермери. На жаль, уряд, який зараз йде, забрав у нас ці кредити" - сказав Роман Кондров, один з організаторів протесту.відео дня
Третьою вимогою фермерів є те, щоб не підвищували податок на землю. Також вони повідомили, що з понеділка по 3 січня через прикордонний пункт пропуску пропускатимуть лише дві вантажівки на день. Він також заявив, що вся гуманітарна допомога буде надходити в Україну без обмежень.
Польська блокада: що відомо
Нагадаємо, що 6 листопада польські перевізники заблокували кордон із Україною. Внаслідок страйку польських перевізників сьогодні, 6 листопада, на трьох прикордонних пунктах зі сторони Польщі стали спостерігатися труднощі у русі вантажівок.
Польща блокує рух вантажівок з України. Напередодні поляки розпочали страйк на трьох КПП, покликаний скасувати "транспортний безвіз" для вантажівок з України. Польща не приймає вантажівки з України через пункт пропуску "Ягодин".
Польщу покарають за блокування кордонів і товаропотоку. Влада Польщі не поспішає забезпечити відновлення товаропотоку з України законними "коридорами солідарності".
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