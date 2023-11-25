З лазерами і ракетами, але без пілотів: в Росії виробляють нові гвинтокрили

У Москві похвалилися серійним виробництвом безпілотних гвинтокрилів.

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У Росії виробляють нові вертольоти / колаж: Главред, фото: росЗМІ

Новий російський ударний БпЛА "Терміт" може нести високоточні ракети з лазерним наведенням і зовні схожий на гвинтокрил. Про це повідомили в Defense Express.

Під час візиту заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва в Московський індустріальний парк "Руднєво", йому продемонстрували виробництво гвинтокрилів "Терміт".

Стало відомо, що контракт на невідому кількість цих дронів був підписаний у 2021 році з відносно коротким терміном виконання.

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Сам "Терміт" вперше продемонстрували ще в 2020 році, тоді повідомлялося, що всі БПЛА повинні пройти випробування до кінця 2021 року, а надходження їх в армію повинно було початися в 2022 році.

Головне завданням цього безпілотного гвинтокрила - інтеграція в нього можливості запуску керованих ракет С-8л з напівактивним лазерним наведенням. Фактично, це аналог APKWS, але зі значно більшим ступенем преробки базового реактивного снаряда.

На виставках цей дрон був продемнстрований з трьома пусковими. Ще одна його особливість полягає в тому, що дальність його удару складається з 6 кілометрів, а оснащення з осколково-фугасної бойової частини. При цьому, для наведення на ціль "Терміт" може бути оснащений спеціальною оптико-прицільною станцією.

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