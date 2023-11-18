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Тисячі фур і місячна черга: поляки влаштували "пекло" на кордоні з Україною

Олексій Тесля
18 листопада 2023, 13:57
Прикордонники говорять про збільшення числа вантажівок у черзі на кордоні з Польщею.
Польща
У Польщі блокують кордон з Україною / Колаж: Главред, Фото: Суспільне Львів, RMF FM

У трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею скупчилися близько 2800 вантажівок через протести польських перевізників, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

У порівнянні з попереднім днем прикордонники спостерігають певне збільшення вантажівок, підкреслив він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Найбільше в пункті пропуску Краковець, це десь 1200 вантажівок, в пункті пропуску Ягодин - 1100 вантажівок, і навпроти Рава-Руської 500", - зазначив Демченко.

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За його словами, перевізники почали вибирати інші маршрути, тому спостерігається скупчення автомобілів і на інших пунктах пропуску. Зокрема, на пункті пропуску Шегині, де знаходяться близько 1 200 вантажівок.

Демченко додав, що легкові авто і можуть вільно перетинати кордон, і для них рух не блокується.

Черга транспорту на кордоні з Польщею перевищила 1 місяць

На заблокованих на українсько-польському кордоні пунктах пропуску (ПП) продовжують зростати черги транспортних засобів - найскладніша ситуація на ПП " Ягодин-Дорогуськ".

Черга транспортних засобів на ПП "Ягодин-Дорогуськ" досягла 1 місяць 1 день 22 години 5 хвилин за даними ресурсу"єЧерга". В електронній черзі на перетин ПП З української сторони знаходяться 2,521 тис.фур.

Черга на ПП "Ягодин-Дорогуськ" для товарів групи 1-24 УКТ ЗЕД 17 днів 13 годин 36 хвилин – в електронній черзі 535 автомобілів.

За даними ресурсу, з початку блокади кількість перетинів кордону транспортними засобами різко знизилася. З 433 транспортних засобів, які перетнули кордон 5 листопада, до 31 ТЗ (або 5,17% від нормативу) 17 листопада. Найнижчий показник був зафіксований 16 листопада – 8 перетинів кордону в ПП або 1,33% від нормативу.

Уточнюється, що в "єЧерга" на ПП "Ягодин-Дорогуськ" для товарів групи УКТЗЕД зареєстровано 713 автомобілів. Час очікування - 15 днів 2 години 11 хвилин. Ускладнено перетин кордону для автобусів: зареєстровано 10 транспортних засобів.

Черга на ПП "Краковець-Корчова", який також блокується протестувальниками, досягає 13 днів 3 години 4 хвилини (у черзі 2,384 тис.ТЗ) і 12 днів 2 години 8 хвилин (1,105 тис. ТЗ) на ПП "Краковець-Корчова" для товарів групи 1-24 УКТ ЗЕД.

Кількість перетинів кордону в ПП з 175 в загальній черзі і 80 для групи 1-24 5 листопада знизилися до 155 перетинів 17 листопада. У цей день на ПП для групи 1-24 кордон перетнули 85 ТС.

Черга на ПП "Рава-Руська-Хребенне" становить 9 днів 21 годину 15 хвилин (960 ТЗ) і 13 днів 14 годин 40 хвилин Рава-Руська-Хребенне для товарів групи 1-24 УКТ ЗЕД. Кількість перетинів кордону в ПП знизилося з 225 і 56 для товарів групи 1-24 5 листопада до 67 і 30 перетинів відповідно 17 листопада.

Протести в Польщі через Україну

Раніше повідомлялося про те, що Польща блокує рух вантажівок з України. Поляки почали страйк на трьох КПП, покликаний скасувати "транспортний безвіз" для вантажівок з України.

6 листопада польські перевізники почали страйк, що вже призвело до обмежень у русі вантажівок на кордоні з Україною.

За інформацією польських ЗМІ, учасники страйку планують продовжити свій протест "протягом двох повних місяців до 6 січня 2024 року", вони також висунули вимоги - зокрема, скасування так званого транспортного безвізу для вантажівок з України.

Посол України в Польщі Василь Зварич назвав дії поляків "ударом у спину України".

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