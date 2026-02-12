Рада готує масштабну реформу мобілізації: до чого слід готуватися українцям

Планується запровадження таких норм, які б одночасно усунули конфліктні ситуації та унеможливили б уникнення виконання військового обов’язку.

Україна готує зміни до мобілізації, щоб зменшити конфлікти з ТЦК

Міноборони також готує пропозиції, що унеможливлять ухилення від служби

В Україні готують пакет змін до мобілізаційного законодавства, який може суттєво вплинути як на роботу ТЦК, так і на відповідальність громадян, що ігнорують військовий обов’язок.

Про це в коментарі ТСН повідомив член Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Він нагадав, що одним із ключових завдань влади є зменшення конфліктів під час мобілізації. За словами депутата, президент чітко вимагав мінімізувати ситуації, які можуть трактуватися як порушення прав людини або використовуватися Росією у пропаганді.

"Потрібно згадати, що казав президент: мінімізувати випадки, які супроводжуються конфліктами під час мобілізації", - зазначив Веніславський.

Водночас він наголосив, що проблема ухилення від військового обов’язку залишається масштабною. Частина громадян не з’являється до ТЦК навіть після офіційного виклику. За словами парламентаря, саме тому Міністерство оборони зараз готує свої пропозиції, які невдовзі представлять комітету.

Депутат навів показовий приклад: сьогодні неплатники аліментів стикаються з жорсткішими обмеженнями, ніж ті, хто ухиляється від призову.

"Життя тих, хто не виконує свій конституційний обов’язок із захисту України, не повинно бути простішим, ніж у неплатників аліментів", - підкреслив він.

За словами Веніславського, майбутні зміни мають одночасно зменшити кількість конфліктів і унеможливити ухилення. Він уточнив, що йдеться про комплексний підхід, який збалансує права громадян і потреби оборони.

"Планується запровадження таких норм, які б і усували конфліктні ситуації, і не дозволяли уникати виконання військового обов’язку", - додав нардеп.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні досі не сформована системна державна політика щодо підготовки та продовження мобілізації, зазначив народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко.

Військовослужбовці за програмою "Контракт 18–24" повинні мати гарантоване право на відстрочку. Про це повідомив 10 лютого міністр оборони України Михайло Федоров.

При цьому військові та працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не мають законних підстав затримувати громадян або утримувати їх у приміщеннях ТЦК та СП, наголосив під час засідання Тимчасової слідчої комісії Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Про персону: Федір Веніславський Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

