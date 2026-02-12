Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Рада готує масштабну реформу мобілізації: до чого слід готуватися українцям

Дар'я Пшеничник
12 лютого 2026, 18:27
98
Планується запровадження таких норм, які б одночасно усунули конфліктні ситуації та унеможливили б уникнення виконання військового обов’язку.

Мобилизация
Мобілізація в Україні скоро кардинально зміниться / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне з новини:

відео дня
  • Україна готує зміни до мобілізації, щоб зменшити конфлікти з ТЦК
  • Міноборони також готує пропозиції, що унеможливлять ухилення від служби

В Україні готують пакет змін до мобілізаційного законодавства, який може суттєво вплинути як на роботу ТЦК, так і на відповідальність громадян, що ігнорують військовий обов’язок.

Про це в коментарі ТСН повідомив член Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Він нагадав, що одним із ключових завдань влади є зменшення конфліктів під час мобілізації. За словами депутата, президент чітко вимагав мінімізувати ситуації, які можуть трактуватися як порушення прав людини або використовуватися Росією у пропаганді.

"Потрібно згадати, що казав президент: мінімізувати випадки, які супроводжуються конфліктами під час мобілізації", - зазначив Веніславський.

Водночас він наголосив, що проблема ухилення від військового обов’язку залишається масштабною. Частина громадян не з’являється до ТЦК навіть після офіційного виклику. За словами парламентаря, саме тому Міністерство оборони зараз готує свої пропозиції, які невдовзі представлять комітету.

Депутат навів показовий приклад: сьогодні неплатники аліментів стикаються з жорсткішими обмеженнями, ніж ті, хто ухиляється від призову.

"Життя тих, хто не виконує свій конституційний обов’язок із захисту України, не повинно бути простішим, ніж у неплатників аліментів", - підкреслив він.

За словами Веніславського, майбутні зміни мають одночасно зменшити кількість конфліктів і унеможливити ухилення. Він уточнив, що йдеться про комплексний підхід, який збалансує права громадян і потреби оборони.

"Планується запровадження таких норм, які б і усували конфліктні ситуації, і не дозволяли уникати виконання військового обов’язку", - додав нардеп.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні досі не сформована системна державна політика щодо підготовки та продовження мобілізації, зазначив народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко.

Військовослужбовці за програмою "Контракт 18–24" повинні мати гарантоване право на відстрочку. Про це повідомив 10 лютого міністр оборони України Михайло Федоров.

При цьому військові та працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не мають законних підстав затримувати громадян або утримувати їх у приміщеннях ТЦК та СП, наголосив під час засідання Тимчасової слідчої комісії Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Вас може зацікавити:

Про персону: Федір Веніславський

Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія.

Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація ТЦК та СП
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Рада готує масштабну реформу мобілізації: до чого слід готуватися українцям

Рада готує масштабну реформу мобілізації: до чого слід готуватися українцям

18:27Війна
"Шанс дуже великий": в Раді назвали сценарій звершення війни

"Шанс дуже великий": в Раді назвали сценарій звершення війни

17:51Війна
Чому лівий берег Києва замерзає без опалення, а на правому - воно є: пояснення експерта

Чому лівий берег Києва замерзає без опалення, а на правому - воно є: пояснення експерта

16:32Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Наталія Могилевська "втекла" від дітей і чоловіка - причина

Наталія Могилевська "втекла" від дітей і чоловіка - причина

Затемнення у Водолії 17 лютого: на кого чекає прорив, а на кого — серйозні випробування

Затемнення у Водолії 17 лютого: на кого чекає прорив, а на кого — серйозні випробування

Зростає гурманом: Леся Нікітюк показала 8-місячного сина за трапезою

Зростає гурманом: Леся Нікітюк показала 8-місячного сина за трапезою

Будуть поруч до самого кінця: найвідданіші знаки зодіаку

Будуть поруч до самого кінця: найвідданіші знаки зодіаку

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 лютого (оновлюється)

Останні новини

18:45

В Україні розгорівся гучний скандал через корм для котів: що кажуть ветеринари

18:27

Рада готує масштабну реформу мобілізації: до чого слід готуватися українцям

17:51

"Шанс дуже великий": в Раді назвали сценарій звершення війни

17:44

З'явилося лише 40 років тому - яке місто України є наймолодшим

17:32

Скандал довкола Інтернаціонального легіону: у ЗСУ прокоментували так звану "ліквідацію"

Кінець експорту нафти і кінець Росії: Загородній – про те, як Трамп вбиває російську нафтову галузьКінець експорту нафти і кінець Росії: Загородній – про те, як Трамп вбиває російську нафтову галузь
17:12

Українські зірки потужно підтримали дискваліфікованого українського спортсмена

17:04

Проклята "чортова дюжина": чому світ боїться п'ятницю 13-те досіВідео

16:32

Чому лівий берег Києва замерзає без опалення, а на правому - воно є: пояснення експерта

16:28

Долар з євро різко пішли у піке: з'явився курс валют на 13 лютого

Реклама
16:21

Скільки можуть коштувати долар та євро у найближчі дні: неочікуваний прогноз

16:08

Скандал на Олімпійських іграх отримав продовження - яку нагороду отримав Гераскевич

16:02

Дружина Віталія Козловського розповіла про хворобу з ускладненням

15:58

Навіщо стукати по дереву і як це робити правильно: в чому сенс прикмети

15:51

МОК влип у новий скандал на тлі дискваліфікації Гераскевича

15:31

Королева показала проукраїнську маму Люду і "вбила" її компліментом

15:31

Чи можна святкувати День святого Валентина: священник розставив крапки над "і"Відео

15:22

Україна завдала рекордного удару по Росії - по чому вдалось влучити і де

14:49

"Момент сорому": Зеленський та МЗС - про дискваліфікацію Гераскевича

14:31

Верховна Рада пустує, діяльність парламенту припинена - яка причина

14:13

Чому педаль гальма "б’є" взимку - головні помилки водіїв

Реклама
14:08

Красиві привітання з Днем Святого Валентина - картинки, проза і вірші

14:07

Не треба терти годинами: знайдено копійчаний засіб, який швидко відчистить духовку

14:05

Салат з капусти, який будуть їсти всі: простий рецепт смачної страви

13:57

Божественний рецепт: млинці по-особливому на Масляну 2026Відео

13:01

Що потрібно зробити з кущами смородини ранньою весною: догляд для великого врожаюВідео

12:41

"Йдемо разом по життю": путініст Кіркоров зізнався в коханні чоловікові

12:36

В Україні масштабна повітряна тривога: росіяни, ймовірно, запустили Орєшнік

12:32

Собака повернувся з прогулянки і зворушив всіх своїм вчинком - що він зробив

12:32

Гороскоп Таро на завтра, 13 лютого: Скорпіону - нове життя, Ракам - дія

12:08

"Ми не дует": Джанабаєва зробила зізнання про шлюб з Меладзе

11:57

Дешево лише на папері: скільки насправді коштувало життя в СРСР

11:52

"Фламінго" накрили арсенал ГРАУ: Генштаб підтвердив удари по військових об'єктах в РФ

11:51

Міська лікарня в Ужгороді отримала сучасне реабілітаційне обладнання для відновлення пацієнтів із порушеннями опорно-рухового апарату новини компанії

11:38

Білий наліт на листі: чим небезпечна борошниста роса і як врятувати рослини

11:38

Путіністка Сніжана Єгорова з'явилася без макіяжу і висміяла жінок

11:30

Україна посилює свою ППО: Сирський розповів про план дій та ефективність

11:18

Новий MacBook 2026: Apple готує бюджетний ноутбук, дешевший за MacBook Air

10:58

"Американці дотиснуть": експерт спрогнозував відмову великої країни від нафти РФ

10:37

Аліна Гросу розсекретила стать майбутньої дитини

10:37

Скандал набрав обертів: українського спортсмена вигнали з Олімпіади через шолом

Реклама
10:29

Китайський гороскоп на завтра 13 лютого: Кроликам - випробування, Собакам - лінь

10:21

Ситуація катастрофічна: що відбувається у Києві після обстрілу

09:54

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 лютого (оновлюється)

09:53

В розпал бойових дій Путін змінив систему керування силовим блоком - ISW

09:52

Чи можна прибирати у свято 13 лютого: прикмети, які вбережуть від біди

09:39

Василь Вірастюк показав свою дружину і висловився про її фігуру

09:28

Руйнування серйозні: РФ атакувала 31-у підстанцію ДТЕК на ОдещиніФото

09:25

Їх час настав: три знаки зодіаку, яким лютий принесе заслужену перемогу

09:13

Гороскоп на завтра 13 лютого: Левам - раптовий прибуток, Стрільцям - проблеми

08:51

П'ятниця 13-те: чи можна працювати і що не можна робити в цей день

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти