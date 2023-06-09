Чи будуть в Україні влітку кавуни: аграрії пояснили вплив на врожай підриву ГЕС

Підрив дамби Каховської ГЕС серйозно вплине на кількість кавунів, які можуть зібрати аграрії на Херсонщині цього року.

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Чи будуть в Україні влітку кавуни/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Фермери на деокупованій частині Херсонської області цієї весни висадили баштанні. Проте урожай, який вдасться зібрати, може бути набагато меншим від очікуваного через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС і велике підтоплення територій.

Таку оцінку впливу катастрофи на майбутній урожай кавунів дав виконавчий директор Української зернової асоціації Сергій Іващенко в інтерв'ю NV. Він зазначив, що великий обсяг води потрапить, зокрема, і на поля з баштанними.

"Кавуни зазвичай вирощують на лівому березі Дніпра. Тому проблема із їхнім постачанням буде. І навіть посилиться. Останні місяці ми спостерігали підвищення рівня води у середньому Дніпрі, що було пов’язано з діями російських агресорів. Це може призвести до негативніших наслідків. Більший рівень води на 30-40 см у річці, відповідно, більший обсяг води скидатиметься через пошкоджену дамбу", – зазначив Іващенко.

Згідно з його оцінками, врожайність в області впаде загалом. На це вплине також пошкодження іригаційних систем. Якщо вони досі лишилися й окупанти їх не викопали і не вивезли, то після затоплення вони можуть бути вимиті або пошкоджені.

Іващенко зазначає, що поки що рано оцінювати можливі збитки, але вже зараз зрозуміло, що врожайність суттєво впаде.

"Можна точно сказати, що зараз ідеться про виживання аграріїв, які працюють у Херсонській області", – сказав фахівець.

Наслідки підриву окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Очільник компанії заявив, що за 2-4 дні від підриву Каховське водосховище щезне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися упродовж 4-5 діб від підриву. Уже було відомо про загиблих внаслідок повені, спричиненої підривом дамби.

Президент України Володимир Зеленський провів на Херсонщині нараду щодо Каховської ГЕС. Зараз вирішується низка важливих питань, як допомогти людям і ліквідувати наслідки трагедії.

Україна і ООН домовилися про евакуацію із захопленого РФ лівого берега Дніпра. Країна-окупант Росія має забезпечити доступ ООН до захоплених районів Херсонської та Запорізької областей і надати відповідні гарантії безпеки.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці, і це лише за умови економного споживання.

Дивіться відео про те, як зміняться ціни на продукти через катастрофу на Каховській ГЕС:

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