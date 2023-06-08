Зеленський на Херсонщині вирішує, як долати катастрофу: "Багато важливих питань"

Президент України провів на Херсонщині нараду щодо Каховської ГЕС. Зараз вирішується низка важливих питань, як допомогти людям і ліквідувати наслідки трагедії.

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Зеленський на Херсонщині зібрав нараду щодо Каховської ГЕС/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Глава Української держави Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку у Херсонську область, яка постраждала внаслідок підтоплення після підриву російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції. Президент провів у регіоні координаційну нараду щодо ліквідації наслідків підриву греблі.

Про це повідомляється у Telegram-каналі президента України. Зазначається, що під час наради обговорили низку важливих питань.

"Багато важливих питань: оперативна обстановка в області, яка склалася внаслідок катастрофи, евакуація населення з потенційних зон затоплення, ліквідація надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі, організація життєзабезпечення затоплених територій. Також перспективи відновлення екосистеми регіону й оперативна воєнна обстановка в зоні техногенної катастрофи", – йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що потрібно підрахувати збитки і виділити кошти для компенсацій мешканцям постраждалих територій. Також потрібно розробити програму для компенсації збитків або переміщення підприємств у межах Херсонщини.

Пресслужба президента повідомляє, що під час наради про нинішню ситуацію у регіоні й подолання наслідків підтоплення доповів міністр внутрішніх справ, начальник штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Ігор Клименко. Він зазначив, що були прораховані ймовірні ризики, вирішуються завдання, як забезпечити місцеве населення водою та електроенергією. Також проводиться евакуація людей залізничним та автомобільним транспортом.

"Жителі підтоплених населених пунктів забезпечені продуктами харчування у повному обсязі. Проводяться роботи з підвезення питної води. На базі окремих закладів охорони здоров’я розгорнуто пункти евакуації", - цитує слова Клименка пресслужба президента.

Також відомо, що президент відвідав у Херсоні переправу, на якій здійснюється евакуація населення з підтоплених територій.

Зеленський також під час поїздки на Херсонщину відвідав один із медзакладів.

Зеленський у медзакладі Херсона/ Офіс президента України

Зеленський у медзакладі Херсона/ Офіс президента України

Наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Очільник компанії заявив, що пік розливу води з Каховського водосховища відбудеться вранці 7 червня, а за 2-4 дні Каховське водосховище щезне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися упродовж 4-5 діб.

Повідомлялося, що фізик зафіксував докази про підрив Каховської ГЕС. Фізик Річарда Кортадо повідомив, що вибух дамби у Новій Каховці зафіксували на магнітометрі у Бухаресті. У той же час у NYT заявили, що Каховська ГЕС, швидше за все, була підірвана зсередини і заявили, що немає жодних шансів на незалежне розслідування катастрофи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що шокований реакцією організації Об'єднаних Націй та Червоного Хреста через підрив Каховської ГЕС. Він наголосив, що вони не допомагають у ліквідації наслідків підтоплення Херсонської області через підірвану росіянами ГЕС.

Стало відомо про перших загиблих через підрив Каховської ГЕС. В Олешках спочатку знайшли тіло одного загиблого, після цього в лікарню привезли тіла ще двох людей. Мер міста каже, що загиблих буде набагато більше.

У Білому домі заявили, що Росія відповідальна за руйнування Каховської ГЕС. Руйнування Каховської ГЕС було б неможливим, якби російська армія не вторглася в Україну, а тому саме країна-агресор РФ відповідальна за те, що сталося, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Дивіться відео – що зробив світ, щоб попередити трагедію на Каховській ГЕС:

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