Будуть обмеження: Кривий Ріг через 1,5 місяці залишиться без води

Води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці через підрив Каховської ГЕС. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Він зазначив, що це - за умови економного споживання.
"Сьогодні о 03:20 ночі рівень у Каховському водосховищі впав нижче нашого водозабору. І зараз вже знаходиться нижче рівня 12,5 метрів, при нормі 16,8 метрів. Для нас це означає, що в наше Південне водосховище вже перестала надходити Каховська вода. У самому водосховищі південному, завдяки заздалегідь проведеним роботам, є запас при економному споживанні-підкреслюю при економному – на 1,5 місяці", - заявив він.
Вілкул повідомив, що для того щоб Кривий Ріг був з водою, потрібно реалізувати ряд важливих проектів.
"За цей час нам необхідно реалізувати ряд серйозних проектів для того, щоб місто і далі було з водою. Сьогодні відбулася нарада під головуванням президента України Володимира Олександровича Зеленського, на якій я доповів ситуацію та шляхи вирішення. Ми будемо реалізовувати одночасно три проекти. Один - спільно з Агентством відновлення та розвитку інфраструктури. Два-силами міста. Відповідальність величезна, часу дуже мало", - сказав він.
Олександр Вілкул додав, що в Кривому Розі "Кривбасводоканал" працює майже цілодобово в штатному режимі, якість води контролюється фахівцями. Він закликав жителів міста економити воду.
Дивіться відео про те, як проходить евакуація в Херсоні:
Ситуація в Херсонській області
Країна-агресор Російська Федерація 6 червня вночі здійснила підрив Каховської гідроелектростанції. За даними військової розвідки Міноборони України, вибух стався о 2:30 ночі. ГЕС повністю зруйнована.
Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС у низці населених пунктів на Лівому березі Дніпра сталася екологічна катастрофа - вода з водосховища стала затоплювати населені пункти. Почалася евакуація. У Херсонській обласній військовій адміністрації заявили про прибуття води в житлові райони.
У місті Олешки на Херсонщині критична ситуація. В Олешках мало сухої території.
За даними Херсонської ОВА на 8:00 8 червня, на Правобережжі області підтоплено 20 населених пунктів. Евакуація людей триває.
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