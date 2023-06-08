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Україна і ООН домовилися про евакуацію із захопленого РФ лівого берега Дніпра

Андрій Ганчук
8 червня 2023, 15:38 оновлено 8 червня, 16:11
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Країна-окупант Росія має забезпечити доступ ООН до захоплених районів Херсонської та Запорізької областей і надати відповідні гарантії безпеки.
ООН, Каховська ГЕС
На правобережжі Херсонської області повені через підрив Росією Каховської ГЕС / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі, ua.depositphotos.com

Україна і Організація об'єднаних націй домовилися про проведення ООН операції з надання допомоги людям, які проживають на захоплених агресором Росією територіях у Херсонський і Запорізькій областях. Їх мають евакуювати на підконтрольні Києву райони. Окупант Москва повинна надати доступ місії і дати гарантії безпеки. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

В МЗС розповіли про те, що за підсумками перемовин керівника зовнішньополітичного відомства Дмитра Кулеба з гуманітарною координаторкою ООН в Україні Деніз Браун було ухвалено рішення, згідно з яким Організація повинна більш серйозно відреагувати на гуманітарну ситуацію в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей, яка склалася в результаті підриву Росією Каховської ГЕС.

Зокрема, сторони домовилися про те, що ООН невідкладно посилить допомогу і направить свої додаткові сили до Херсонської та інших постраждалих областей.

"Крім того, домовлено, що ООН негайно сформує у Запоріжжі та Херсоні групи, які будуть направлені на постраждалі окуповані території Лівобережжя для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей за умови забезпечення безпечного проїзду на окуповані території з підконтрольної Уряду України території", - зазначили в МЗС України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив ООН у тому, що Україна надає всі гарантії безпеки для виконання Організацією гуманітарних операцій.

Підрозділи ООН вирушать на захоплені Росією райони Херсонської та Запорізької областей на лівому березі Дніпра, коли окупантка Москва надасть доступ до територій та відповідні гарантії безпеки.

"Сторони домовились, що згадані підрозділи ООН вирушать до уражених зон на тимчасово окупованих територіях з наших територій, щойно Росія надасть доступ та гарантії безпеки. Наразі Організація Об’єднаних Націй очікує на надання зазначених гарантій від російської сторони та доступу до окупованих територій, постраждалих внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС", - підкреслили в Міністерстві закордонних справ України.

Ситуація у Херсонській області

Країна-агресорка Російська Федерація 6 червня вночі здійснила підрив Каховської гідроелектростанції. За даними військової розвідки Міноборони України, вибух стався о 2:30 ночі. ГЕС повністю зруйнована.

Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС у низці населених пунктів на лівому березі Дніпра сталася екологічна катастрофа - вода зі водосховища стала затоплювати населені пункти. Почалася евакуація. У Херсонській обласній військовій адміністрації заявили про прибуття води до житлових районів.

У місті Олешки на Херсонщині критична ситуація.В Олешках мало сухої території.

За даними Херсонської ОВА на 8:00 8 червня, на правобережжі області підтоплено 20 населених пунктів. Евакуація людей триває.

Дивіться відео про те, яка обстановка у Херсонській області:

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Запорізька область Херсонська область Каховська ГЕС
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