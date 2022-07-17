Бучанський кат з РФ злив докази вбивства мирного жителя на крадений телефон

64-та мотострілецька бригада РФ здійснювала звірства і масові вбивства в Бучі.
В Бучанському районі Київської області ідентифікували ще одного військового злочинця з РФ, який брав участь у масових вбивствах мирних жителів.
Ним виявився 20-річний російський контрактник Данило Фролкін. Про це йдеться в матеріалі Слідства.Інфо.
В ході розслідування також було знайдено підтвердження, що командир "бучанських катів" Азатбек Омурбеков був на Київщині. Саме він керує 64-ю мотострілецькою бригадою РФ, яка здійснювала звірства і масові вбивства в Бучі.
Підкреслюється, що жителя Андріївки Ігоря викрали за те, що він нібито передавав українським військовим інформацію про пересування російської техніки. Через два дні дружина знайшла чоловіка мертвим.
"Там лівого боку голови не було, вона аж приплюснута була, тому що його дійсно катували. Руки назад були зв'язані і постріл був у потилицю", - розповіла вдова Ігоря Тетяна.
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Раніше повідомлялося, що Бучанська окружна прокуратура оголосила підозру російському військовослужбовцю білоруського походження Сергію Колоцею. За даними слідства, він розстріляв, щонайменше, чотирьох цивільних у Бучі Київської області.
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