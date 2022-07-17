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Бучанський кат з РФ злив докази вбивства мирного жителя на крадений телефон

17 липня 2022, 17:58

64-та мотострілецька бригада РФ здійснювала звірства і масові вбивства в Бучі.

Данило Фролкін
Данило Фролкін / Слідство. Інфо

В Бучанському районі Київської області ідентифікували ще одного військового злочинця з РФ, який брав участь у масових вбивствах мирних жителів.

Ним виявився 20-річний російський контрактник Данило Фролкін. Про це йдеться в матеріалі Слідства.Інфо.

В ході розслідування також було знайдено підтвердження, що командир "бучанських катів" Азатбек Омурбеков був на Київщині. Саме він керує 64-ю мотострілецькою бригадою РФ, яка здійснювала звірства і масові вбивства в Бучі.

Підкреслюється, що жителя Андріївки Ігоря викрали за те, що він нібито передавав українським військовим інформацію про пересування російської техніки. Через два дні дружина знайшла чоловіка мертвим.

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/ Слідство. Інфо

"Там лівого боку голови не було, вона аж приплюснута була, тому що його дійсно катували. Руки назад були зв'язані і постріл був у потилицю", - розповіла вдова Ігоря Тетяна.

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Раніше повідомлялося, що Бучанська окружна прокуратура оголосила підозру російському військовослужбовцю білоруського походження Сергію Колоцею. За даними слідства, він розстріляв, щонайменше, чотирьох цивільних у Бучі Київської області.

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