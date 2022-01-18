Британія літаками C-17 поставляє протитанкове озброєння в Україну

Британія постачає протитанкове озброєння в Україну / Фото Reuters

Велика Британія перекидає в Україну протитанкове озброєння. Як повідомив журналіст Джорджа Еллісон, Лондон відправив військово-транспортні літаки С-17.

"Британські транспортні літаки C-17 зараз перекидають легкі протитанкові озброєння в Україну на тлі все загрозливішої поведінки Росії", - йдеться в повідомленні журналіста в Twitter.

Судячи з обраного маршруту, Німеччина, імовірно, відмовила в праві на проліт.

Фото twitter.com/geoallison

Фото twitter.com/geoallison

Як повідомляв Главред, глава Міністерства оборони Британії Бен Уоллес заявив, що держава поставить Україні зброю. Йдеться про легкі протитанкові системи.

"Ми постановили поставити Україні легкі протитанкові оборонні системи... Вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати в цілях самооборони", - сказав Уоллес під час слухань у парламенті.

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17 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Німеччина і Україна продовжать діалог про надання Українській державі озброєння для оборони. За його словами, обидві сторони сподіваються на ефективність дипломатичного вирішення ситуації.

Можливе вторгнення Росії в Україну

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати володіють розвідданими про підготовку Кремля до фабрикації приводу для вторгнення в Україну. За його словами, приводом для можливого вторгнення Росії в Україну може стати спроба перевороту в країні.

Американська розвідка отримала інформацію про те, що РФ готує групу оперативників для нападу "під чужим прапором" на бойовиків на Донбасі, щоби створити привід для вторгнення в Україну. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на неназваного офіційного представника США.

Заява про те, що у США є інформація про підготовку Росією провокації на Донбасі з метою виправдати напад на Україну, підтвердила прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі.

Голова комітету британського парламенту з питань оборони, депутат-консерватор Тобіас Еллвуд вважає, що російське вторгнення в Україну є "невідворотним і неминучим". За його словами, цей тиждень може стати вирішальним.

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