Війська РФ атакували Суми ударними дронами: спалахнули пожежі

Коротко:
- В результаті влучень у Зарічному районі міста виникли пожежі
- За попередньою інформацією, постраждалих немає
У ніч на суботу, 31 жовтня, російські війська атакували Суми двома ударними безпілотниками. В результаті влучень у Зарічному районі міста виникли пожежі. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Про атаку повідомив виконувач обов’язків міського голови Сум, секретар міської ради Артем Кобзар у Telegram.
За його інформацією, удар було завдано близько 23:40. Російські безпілотники влучили в нежитлове приміщення та на територію автомийки.
"У результаті ударів виникли пожежі. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - написав Кобзар.
На місцях влучень працюють підрозділи ДСНС, які займаються ліквідацією пожеж. До усунення наслідків російської атаки також залучені інші профільні служби.
Атаки РФ по Сумах - новини
Як писав Главред, в ніч на 20 жовтня російська окупаційна армія за допомогою безпілотника завдала удару по багатоквартирному будинку в Зарічному районі Сум.
16 жовтня російський безпілотник влучив у торговий центр у Сумах. За попередніми даними, три людини отримали поранення. Удар пошкодив покрівлю та фасад будівлі, однак пожежі не виникло.
29 вересня Росія завдала чотирьох ударів КАБами по школі в центрі Сум, де тривали заняття. В результаті атаки загинули дві людини, ще шестеро отримали поранення, серед них троє дітей.
РФ скинула керовані авіаційні бомби на житлові квартали Сум у суботу вдень, 26 вересня. В результаті ворожого удару є загиблі, а також поранені.
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Про особу: Артем Кобзар
Артем Миколайович Кобзар (нар. 6 серпня 1982 р., Суми, Україна) - український політик, виконувач обов’язків мера Сум.
У 2009 році закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю "Облік та аудит", отримав кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту. 13 жовтня 2023 року обраний на посаду секретаря Сумської міської ради, пише Вікіпедія.
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