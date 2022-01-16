Царські амбіції Путіна не обмежуються Україною - британський міністр / Reuters

Очільник Міністерства оборони Великобританії Бен Уоллес звинуватив президента Росії Володимира Путіна в царських амбіціях і заявив, що вони не обмежуються Україною.

"Я боюся, що мова дійсно йде про спадщину президента Путіна, тобто помилкове бачення, про Росію, яку навіть царі не змогли створити і консолідувати, тобто Росію, що складається з Білорусі, України і Росії", — сказав Уоллес в інтерв'ю Daily Telegraph, його цитує Польське радіо.

Він додав, що "девіз царів для Російської імперії" має "набагато глибші наслідки для безпеки Східної Європи, оскільки не закінчується на Україні".

Міністр оборони Великобританії зазначив, що питання про "наслідки для Росії за вторгнення в суверенну державу необхідно поставити всерйоз, тому що світ спостерігає, китайці спостерігають".

Він підкреслив, що якщо Путін вирішить вторгнутися, будь-які економічні санкції і наслідки будуть "суворими" і "вийдуть далеко за межі санкцій 2014 року", коли Москва окупувала український Крим.

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Уоллес розмовляв з Daily Telegraph під час свого візиту до Швеції, Фінляндії та Норвегії, метою якого було засвідчити їх у підтримці Британії.

"Такі країни, як Швеція і Фінляндія, стурбовані поточною поведінкою Росії і наслідками вторгнення в Україну", – сказав він.

Уоллес запевнив, що вихід Великобританії з Євросоюзу не означає, що вона зменшила своє ангажування з безпеки в Європі.

Раніше видання CNN повідомило, що американська розвідка отримала інформацію про те, що РФ готує групу оперативників для нападу "під чужим прапором" на бойовиків на Донбасі, щоб створити привід для вторгнення в Україну,

Заяву про те, що у США є інформація про підготовку Росією провокації на Донбасі з метою виправдати напад на Україну, підтвердила прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі.

Російське вторгнення в Україну "невідворотне і неминуче", заявив голова комітету британського парламенту з питань оборони, депутат-консерватор Тобіас Еллвуд. Він підкреслив, що наступний тиждень може стати вирішальним.

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