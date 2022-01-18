Росія збирається евакуювати дипломатів з України - NYT

Уряд РФ готувався до евакуації членів сімей дипломатів з України в кінці грудня й на початку січня / УНІАН

Дипломатам у двох російських консульствах в Україні було наказано підготуватися до виїзду з країни.

Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на високопоставленого співробітника Служби безпеки України.

За словами чиновника, 5 січня країну залишили 18 осіб — в основному діти і дружини російських дипломатів. Найближчими днями, додав він, очікується, що з України поїдуть 30 осіб з Києва та консульства у Львові.

Як пише NYT, Вашингтон знав про підготовку евакуації.

"У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд готувався до евакуації членів їхніх сімей з посольства Росії в Україні в кінці грудня й на початку січня", — йдеться у заяві.

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"За словами представників України та США, повільна евакуація може бути частково пропагандою, частково - підготовкою до конфлікту або частково - прийомом. А можуть бути і всі три варіанти", - йдеться у повідомленні.

Можливе вторгнення Росії в Україну

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати володіють розвідданими про підготовку Кремля до фабрикації приводу для вторгнення в Україну. За його словами, приводом для можливого вторгнення Росії в Україну може стати спроба перевороту в країні.

Американська розвідка отримала інформацію про те, що РФ готує групу оперативників для нападу "під чужим прапором" на бойовиків на Донбасі, щоби створити привід для вторгнення в Україну. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на неназваного офіційного представника США.

Заява про те, що у США є інформація про підготовку Росією провокації на Донбасі з метою виправдати напад на Україну, підтвердила прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі.

Голова комітету британського парламенту з питань оборони, депутат-консерватор Тобіас Еллвуд вважає, що російське вторгнення в Україну є "невідворотним і неминучим". За його словами, цей тиждень може стати вирішальним.

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